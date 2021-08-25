Посольство США в Києві відреагувало на "зелений" напад на Порошенка

Порошенка облили зеленкою в центрі Києва 24 серпня. Фото: колаж "Сьогодні"
Посольство США в Києві відреагувало інцидент з п'ятим президентом України. Петра Порошенка 24 серпня облили зеленкою біля станції метро "Хрещатик".
Про це посольство написало в Twitter.
"Політична опозиція є фундаментальною складовою демократичного процесу. Фізичним нападам на політиків, журналістів чи на будь-яких членів суспільства немає місця у процвітаючій демократії", – вказано в повідомленні.
"Політична опозиція є фундаментальною складовою демократичного процесу. Фізичним нападам на політиків, журналістів чи на будь-яких членів суспільства немає місця у процвітаючій демократії", – вказано в повідомленні.
Позицію посольство опублікувало в соцмережах. Фото: скрін
Що сталося
П'ятого президента України Петра Порошенка облили зеленкою біля входу до метро "Хрещатик", коли той прямував до Кабміну.
Пізніше з'явилося фото затриманого чоловіка, який облив Порошенка. Як виявилося, чоловіка звуть Юрій, він 1999 року народження, з Козельця (Чернігівська область).
За даним фактом слідчий Печерського управління поліції почав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до п'яти років позбавлення волі.
Раніше ми писали, що:
- 5 вересня 2020 року мера Дніпра Бориса Філатова облили зеленкою. Інцидент стався під час зустрічі з місцевими жителями, де він відповідав на їхні запитання. Мер вже збирався їхати, коли з натовпу в нього кинули ємність з зеленкою. Охоронці відразу оточили Філатова і намагалися забрати з місця події, але той незабаром повернувся.
- 21 липня 2020 року під Радою трьох депутатів облили зеленкою. Постраждали двоє "Слуг народу" – Олександр Кабанов та Євгеній Шевченко, а також депутат від ОТЗЖ Олег Волошин – за висловлювання про "відсутність суверенітету в України".