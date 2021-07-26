Потеряла друга во время войны. 17-летняя Даниэла поделилась историей с "Голосами мирных"

Телефонные разговоры вместо встреч и объятий! И так – годами. Это судьба многих переселенцев с Востока страны, которые вынуждены были покинуть дома и близких

История 17-летней Даниэлы Ковалевой войдет в онлайн-коллекции музея "Голоса Мирных". Сейчас архив музея насчитывает более 2000 документальных свидетельств. К 2025 Фонд Рината Ахметова планирует собрать 100 000 историй мирных жителей Донбасса.

Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

Общение с сестрой теперь – только по телефону. Лично родственников из Донецка Даниэла не видела уже несколько лет.

"Я когда училась в школе, я планировала дальше продолжить обучение в Донецке. Потому что это близко, потому что это удобно, потому что там есть родственники", – говорит переселенка Даниэла Ковалева.

Но жизнь сложилась иначе. В результате на Донбассе для дальнейшего обучения девушка выбрала киевский вуз. Но перед этим закончила школу в небольшом прифронтовом городе Курахово.

"Это все равно были 2 года страха того, что тебе в каждый момент, в каждую секунду возможно надо будет бежать. Как бы тебе не рассказывали, куда тебе бежать, ты все равно не уверен, что там, в том приют – ты спасешься", – говорит она.

Во время войны тогда шестнадцатилетняя Даниэла потеряла друга. Говорит, вспоминать об этом еще больно.

"Мне позвонили и сказали, что одного нашего друга не стало. А понимать это, осознавать, и самое главное для моей тогда детской психики услышать как это произошло – было слишком трудно", – вспоминает девушка.

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История Даниэлы войдет в онлайн-коллекции музея Фонда Рината Ахметова "Голоса мирных".

"Музей "Голоса Мирных" это уникальный крупнейший архив, коллекция историй мирных граждан, пострадавших в конфликте на Донбассе. На портале музея "Голоса Мирных" истории хранятся в трех форматах: их можно прочитать, их можно посмотреть и их можно услышать", – говорит главный редактор проектов Фонда Рината Ахметова Ольга Гук.

Сейчас архив музея насчитывает более две тысячи документальных свидетельств. К 2025 году Фонд Рината Ахметова планирует собрать 100 000 историй мирных жителей Донбасса.

"Время-то идет. Все забывается. А то, что написано и сказано – оно останется. Моя история, возможно, поможет кому-то пережить это еще раз, успокоиться и понять, что в принципе можно к этому относиться с мнением, что это было, и с надеждой, что это не повторится", – говорит Даниэла Ковалева.

Поделиться своими воспоминаниями и получить психологическую поддержку можно на портале музея.

Также напомним, в одном из сюжетов "Сегодня" рассказывалось, как переселенец и волонтер из Макеевки Донецкой области, ныне живущий в Мариуполе, с начала боевых действий присоединился к масштабной благотворительной миссии и как за это время изменилась его жизнь.

Кроме того, в лагере Фонда Ахметова лечат травмы войны.