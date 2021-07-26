Втратила товариша під час війни. 17-річна Даніела поділилася історією з "Голосами мирних"

Телефонні розмови замість зустрічей та обіймів! І так – роками. Це доля багатьох переселенців зі Сходу країни, які змушені були покинути домівки та близьких

Історія 17-річної Даніели Ковальової увійде в онлайн-колекції музею "Голосу Мирних". Зараз архів музею налічує понад 2000 документальних свідчень. До 2025 Фонд Ріната Ахметова планує зібрати 100 000 історій мирних жителів Донбасу.

Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".

Спілкування із сестрою тепер – лише телефоном. Особисто родичів із Донецька Даніела не бачила вже кілька років.

"Я коли вчилася в школі, я планувала далі продовжити навчання в Донецьку. Тому що це близько, тому що це зручно, тому що там є родичі", – говорить переселенка Даніела Ковальова.

Та життя склалось інакше. Через війну на Донбасі для подальшого навчання дівчина обрала київський виш. Але перед цим закінчила школу в невеликому прифронтовому містечку Курахове.

"Це все одно були 2 роки страху того, що тобі в кожен момент, в кожну секунду можливо треба буде бігти. Як би тобі не розповідали, куди тобі бігти, ти все одно не впевнений, що там, в тому притулок – ти врятуєшся", – говорить дівчина.

Під час війни тоді шістнадцятирічна Даніела втратила друга. Каже, згадувати про це досі боляче.

"Мені подзвонили й сказали, що одного нашого одного не стало. А розуміти це, усвідомлювати, і найголовніше для моєї тоді дитячої психіки почути як саме це сталося – було занадто важко", – згадує Даніела.

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Історія Даніели увійде до онлайн-колекції музею Фонду Ріната Ахметова "Голоси мирних".

"Музей "Голосу Мирних" це унікальний найбільший архів, колекція історій мирних громадян, які постраждали в конфлікті на Донбасі. На порталі музею "Голосу Мирних" історії зберігаються в трьох форматах: їх можна прочитати, їх можна подивитися і їх можна почути", – говорить головна редакторка проєктів Фонду Ріната Ахметова Ольга Гук.

Наразі архів музею нараховує понад дві тисячі документальних свідчень. До дві тисячі двадцять п'ятого року Фонд Ріната Ахметова планує зібрати сто тисяч історій мирних жителів Донбасу.

"Час-то йде. Все забувається. А то, що написано і сказано – воно залишиться. Моя історія, можливо, допоможе комусь пережити це ще раз, заспокоїтися і зрозуміти, що в принципі можна до цього ставитися з думкою, що це було, і з надією, що це не повториться", – говорить Даніела Ковальова.

Поділитися своїми спогадами і отримати психологічну підтримку можна на порталі музею.

Також нагадаємо, в одній з історій розповідалося, як переселенець і волонтер із Макіївки на Донеччині, що нині мешкає в Маріуполі, від початку бойових дій долучився до наймасштабнішої благодійної місії та як за цей час змінилося його життя.

Крім того, в таборі Фонду Ахметова лікують травми війни.