Повторный COVID-19: как уберечься от осложнений болезни

Наша иммунная система умеет различать вирусы и бороться с ними / Фото: Коллаж: Сегодня

Вакцинированы против коронавируса все равно могут повторно заболеть. Но рано говорить о том, что COVID-19 во второй раз будет переноситься легче, чем в первый раз.

Об этом пишет в Telegram главный доктор одного из медицинских центров Львова и внештатный советник Львовского городского головы по медицине Тарас Жиравецкий.

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Симптомы повторного заражения

Самые частые симптомы – высокая температура, боль в горле, заложенность в носу, кашель, боль в мышцах.

Что нужно делать при появлении симптомов:

при появлении этих симптомов, а особенно поднятии температуры лучше сделать быстрый тест на ковид. Он срабатывает, как и раньше;

желательно сбивать температуру с первого дня заболевания;

особенностью является быстрое поднятие показателя Ц реактивного белка (ЦРП или ЦРБ это синонимы), что свидетельствует о присоединении бактериальной инфекции, что требует назначения антибактериальных препаратов. При заражении впервые ЦРП чаще всего поднимается с шестого дня;

у части пациентов могут на 4-5 день подняться димеры, поэтому нужно посоветоваться с врачом по поводу приема антикоагулянтов.

Течение болезни

У тех пациентов, у кого был тяжелый COVID-19, вероятно, что во второй раз он также будет не легким.

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"Есть уже молодые пациенты, которые проходили лечение первого ковида в стационаре, а сейчас во второй раз нуждаются в стационарном лечении. Говорить, что второй раз ковид будет легче пока рано, даже для вакцинированных тремя дозами, к сожалению они также болеют повторно и далеко не все легко" , – сказал доктор.

Проблема лечения

Самой большой проблемой остается самолечение. Человек просто может поздно выполнить скорый тест, а это риск усложнения ковида.

"Еще одна проблема – это то, что когда появляется потребность в конструктивном медицинском совете, то советников очень много, а конструктива, к сожалению, мало, поэтому выберите одного врача, которому вы доверяете, который должен в совершенстве понимать когда и как делать анализы, УЗИ легких и КТ легких и при необходимости своевременно направить вас на стационарное лечение", – добавил доктор.

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