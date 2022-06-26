"Пояснює Панюта": наступление ВСУ на Херсон и что значит отход из Северодонецка

Телезрители оценят новый выпуск аналитической передачи

Телеведущий Олег Панюта сегодня, 26 июня, выйдет в эфир с третьим выпуском еженедельной аналитической программы для подписчиков и гостей канала "Украина 24".

Все главные новости недели и никакой лишней информации. Каждая программа – это все, что вам нужно знать за прошедшие семь дней и что ждет Украину и мир дальше. Теперь самые главные проблемы, прогнозы и выводы для всех – объясняет Панюта!

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Что должны сделать украинцы, чтобы экономические проблемы не ударили по их кошельку – узнайте в очередном выпуске "Пояснює Панюта"!

Еще несколько тем сегодняшнего выпуска:

Что сейчас происходит на сложных участках фронта

Что даст Украине статус кандидата в члены ЕС

Кроме того, полковник СБУ Роман Костенко расскажет о наступлении ВСУ на Херсон. А эксперт Олег Жданов оценит ситуацию на юго-востоке Украины и расскажет, что значит отход из Северодонецка.

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Смотрите новый выпуск "Пояснює Панюта" в 20:30 на сайте "Сегодня" и YouTube-канале "Украина 24".