"Пояснює Панюта": наступ ЗСУ на Херсон і що означає відхід із Сєвєродонецька (відео)

Телеглядачі оцінять новий випуск аналітичної передачі
Телеведучий Олег Панюта сьогодні, 26 червня, вийшов в ефір із третім випуском щотижневої аналітичної програми для підписників та гостей каналу "Україна 24".
Усі головні новини тижня – і жодної зайвої інформації. Кожна програма – це все, що вам потрібно знати за минулі сім днів, і інформація, що чекає Україну та світ далі. Тепер найголовніші проблеми, прогнози та висновки для всіх пояснює Панюта!
Що мають зробити українці, щоб економічні проблеми не вдарили по їхньому гаманцю, – дізнавайтесь у новому проєкті "Пояснює Панюта"!
Ще кілька тем випуску:
- Що зараз відбувається на складних ділянках фронту
- Що надасть Україні статус кандидата в члени ЄС
Крім того, полковник СБУ Роман Костенко розповість про наступ ЗСУ на Херсонщині. А Олег Жданов оцінить ситуацію на сході України та розповість, що означає відхід із Сєвєродонецька.
Дивіться новий випуск "Пояснює Панюта" о 20:30 на сайті "Сьогодні" та YouTube-каналі "Україна 24".