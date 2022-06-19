"Пояснює Панюта": жах загарбника в Сєвєродонецьку та чи захоплять окупанти Запоріжжя

Телеведучий "Україна 24" пояснить головні події тижня

Телеглядачі сьогодні побачать другий випуск нової аналітичної передачі.

Телеведучий Олег Панюта сьогодні, 19 червня, повертається з новим форматом щотижневої аналітичної програми для підписників та гостей каналу "Україна 24".

Усі головні новини тижня та жодної зайвої інформації. Кожна програма – це все, що вам потрібно знати за минулі сім днів і що чекає на Україну та світ далі. Тепер найголовніші проблеми, прогнози та висновки для всіх – пояснює Панюта!

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У випуску телеведучий розповість про те, що окупанти вже втретє змінили дату "захоплення" Сєвєродонецька. Водночас Олег Панюта прокоментує слова президента України Володимира Зеленського, який заявив, що ворог має намір захопити Запоріжжя.

Дивіться другий випуск "Пояснює Панюта" о 20:30 на сайті "Сьогодні" та YouTube-каналі "Україна 24". А ось і трейлер: