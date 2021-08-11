"Пойдут гробы в РФ": Гордон оценил вероятность нападения Путина на Украину

Президент России Владимир Путин вряд ли готовит полномасштабное наступление на Украину, поскольку это обернется для него большими проблемами и потерями.

Такое мнение высказал на телеканале Украина 24 журналист Дмитрий Гордон.

По его словам, на сегодняшний день нет аргументов, которые бы говорили в пользу подготовки Кремлем нового витка агрессии. Хотя многие эксперты предполагают, что Россия может и напасть.

"Давайте попробуем встать на место Путина. Допустим, подготовил он наступление на Украину. Что это ему даст? Полное мировое презрение, усложнение санкций, это полбеды. Начнут гибнуть россияне. Ну вот если россияне, допустим, зайдут на территорию Украины. Начнут их убивать, украинцы будут защищать свою землю. Пойдут гробы в Россию. Это Путину нужно? Я сомневаюсь", – сказал Гордон.

Угроза нападения

Украина каждый год ближе к осени готовится к возможному полномасштабному нападению России, угроза которого возрастает к сентябрю, поскольку в этот период Россия и Беларусь проводят вблизи Украины масштабные учения "Запад".

На учения в Беларусь съезжается огромное количество российских военных и техники, а белорусское направление одно из самых опасных для Украины, поскольку совсем недалеко Киев.

Также одним из главных направлений, откуда может ударить Россия, называют Крым. Там у оккупантов сосредоточены огромные силы, в том числе авиация и ракетные комплексы. Украинское военное руководство постоянно мониторит ситуацию и проводит учения.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что вероятность нападения России на Украину будет особенно высокой до середины сентября, когда агрессор будет проводить основную фазу масштабных учений "Запад-2021".

В свою очередь главнокомандующий ВСУ генерал-майор Валерий Залужный заявил, что наша армия готова отразить полномасштабное вторжение противника.

Смотрите видео масштабных учений ВСУ по отражению наступления врага: