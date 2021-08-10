РФ может напасть на Украину в сентябре: генерал объяснил, чего ждет Путин

Не исключено, что после визита Зеленского в США Путин тоже захочет поговорить с президентом Украины

В Украине не исключают полномасштабной атаки российских войск / Фото: Минобороны РФ

Вероятность масштабного вторжения России в Украину особенно велика в сентябре, когда вблизи наших границ будут проходить учения "Запад-2021". Нападение стоит ждать с Донбасса, но пока российский лидер Владимир Путин ждет переговоров руководства Украины и США. Об этом идет речь в нашей статье на сайте "Сегодня".

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Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, экс-глава штаба АТО генерал-лейтенант Игорь Романенко сказал нам, что сейчас Путин выжидает, чем закончится встреча Зеленского с Байденом, потом, возможно, сам проведет переговоры с президентом Украины и только после этого примет решение – атаковать Украину или нет.

"Существует большая вероятность того, что вторжение произойдет в сентябре, во время совместных учений с Беларусью. На подготовку к атаке России понадобится неделя, максимум – две", – говорит генерал.

Экс-глава Генштаба также добавил, что вторжение, вероятнее, начнется с востока Украины.

"Жителям Донбасса массово раздают паспорта РФ. Путину проще будет объяснить атаку защитой граждан России", – подчеркнул он.

Угроза нападения

Украина каждый год ближе к осени готовится к возможному полномасштабному нападению России, угроза которого возрастает к сентябрю, поскольку в этот период Россия и Беларусь проводят вблизи Украины масштабные учения "Запад".

На учения в Беларусь съезжается огромное количество российских военных и техники, а белорусское направление одно из самых опасных для Украины, поскольку совсем недалеко Киев.

Также одним из главных направлений, откуда может ударить Россия, называют Крым. Там у оккупантов сосредоточены огромные силы, в том числе авиация и ракетные комплексы. Украинское военное руководство постоянно мониторит ситуацию и проводит учения.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что вероятность нападения России на Украину будет особенно высокой до середины сентября, когда агрессор будет проводить основную фазу масштабных учений "Запад-2021".

В свою очередь главнокомандующий ВСУ генерал-майор Валерий Залужный заявил, что наша армия готова отразить полномасштабное вторжение противника.