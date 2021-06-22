Причина взрыва в многоэтажке и как тиктокер отобрал подарок у ребенка – главные новости за ночь

В ГСЧС выдвинули первую версию смертельного взрыва на Киевщине, а харьковский блогер гнусно пошутил над маленькой девочкой – и другие события

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Если пропустили вторую дозу вакцины от COVID

Делать прививку второй дозой вакцины от коронавируса желательно в срок, но в случае непреодолимых обстоятельств у украинцев есть несколько вариантов. В Минздраве напомнили сроки вакцинации разными препаратами и дали рекомендандации в зависимости от вакцин, которыми украинцы получили первую дозу.

Тиктокер отобрал у ребенка подаренный айфон

Украинский "тиктокер" с миллионом подписчиков подарил на камеру случайному ребенку новый iPhone, а когда запись прекратилась, попытался отобрать подарок и предложил "компенсацию" в размере 2000 гривен. Как блогер отбирал подарок у девочки, попало на видео.

Причина взрыва в многоэтажке на Киевщине

Взрыв в пятиэтажке в селе Белогородка (Киевская область) произошел точно не из-за утечки газа, уверены в ГСЧС. Спасатели подозревают неустановленное взрывное устройство, не исключают в том числе и взрыв гранаты. На месте обнаружены уже двое погибших.

Зеленский о поражении украинских футболистов на Евро-2020

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал украинскую национальную сборную по футболу после поражения в матче с Австрией. Глава государства не сомневается, что у украинцев "еще есть шанс" и призвал верить в нашу сборную и продолжать ее поддерживать.

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