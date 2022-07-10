ПриватБанк прекратит работу сервисов, эвакуация из горячих точек и другие важные события 10 июля

"Приват24" не будет работать, а "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Большинство сервисов в Приват24 временно не будут работать ночью 10 июля. Банк будет проводить регламентные работы. А "Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 10 июля из Покровска в Донецкой области во Львов.

"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд

"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 10 июля из Покровска в Донецкой области во Львов. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

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Как отмечается, поезд 234/233 отправится в 16:30 по маршруту Покровск – Днепр – Львов.

В Приват24 предупредили о регламентных работах

Большинство сервисов в Приват24 временно не будут работать ночью 10 июля. Банк будет проводить регламентные работы.

"10 июля с 00:00 до 05:00 мы будем проводить регламентные работы в Приват24. Большинство сервисов будут временно недоступны. Извиняемся за неудобства", – пишет пресс-служба.

Зеленский уволил послов в Германии, Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии

Президент Владимир Зеленский отправил в отставку послов Украины в Германии, Венгрии, Королевстве Норвегия, Чешской Республике и Индии.

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Соответствующие указы №479/2022 – №483/2022 опубликованы на сайте главы государства.

Так, Президент освободил Андрея Мельника от должности посла Украины в Федеративной Республике Германия, Любовь Непоп – в Венгрии, Вячеслава Яцюка – в Норвегии, Евгения Перебийниса – в Чехии, Игоря Полиху – в Индии и по совместительству в Республике Шри-Ланка, Народной Республике Бангладеш.