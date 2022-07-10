ПриватБанк припинить роботу сервісів, евакуацію з гарячих точок та інші важливі події 10 липня

"Приват24" не працюватиме, а "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Більшість сервісів у Приват24 тимчасово не працюватимуть уночі 10 липня. Банк проводитиме регламентні роботи. А "Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 10 липня з Покровська на Донеччині до Львова.

"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг

"Укрзалізниця" призначила евакуаційний поїзд на 10 липня з Покровська на Донеччині до Львова. Про це повідомляє прес-служба УЗ.

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Як зазначається, поїзд 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.

У Приват24 попередили про регламентні роботи

Більшість сервісів у Приват24 тимчасово не працюватимуть уночі 10 липня. Банк проводитиме регламентні роботи.

"10 липня з 00:00 до 05:00 ми проводитимемо регламентні роботи в Приват24. Більшість сервісів будуть тимчасово недоступні. Вибачаємось за незручності", – пише прес-служба.

Зеленський звільнив послів у Німеччині, Угорщині, Чехії, Норвегії та Індії

Президент Володимир Зеленський відправив у відставку послів України у Німеччині, Угорщині, Королівстві Норвегія, Чеській Республіці та Індії.

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Відповідні укази №479/2022 – №483/2022 опубліковано на сайті глави держави.

Так, Президент звільнив Андрія Мельника з посади посла України в Федеративній Республіці Німеччина, Любов Непоп – в Угорщині, В'ячеслава Яцюка – у Норвегії, Євгена Перебійніса – в Чехії, Ігоря Поліху – в Індії та за сумісництвом у Республіці Шрі-Ланка, Народ. .