"Вовкина тысяча". Привитые украинцы смогут получить по 1 тыс грн через приложение "Дія" – Зеленский

На программу государство выделит 3 миллиарда гривен/Коллаж: Сегодня

Украинцы, которые сделали прививки от COVID-19, смогут получить по 1000 грн через приложение "Дія".

Об этом заявил президент Зеленский в своем новом видеообращении. Программа стартует 19 декабря. На нее выделят около 3 млрд грн.

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Что сказал президент

"Каждый, кто получил две прививки, сможет получить 1 тысячу гривен. Быстро и удобно. То есть, через приложение "Дія". За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб. Посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, или купить билеты для путешествий внутри страны на внутренние авиа или железнодорожные перевозки", — рассказал Владимир Зеленский.

Когда заработает программа

По словам президента, программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 миллиардов гривен.Столько же — в начале 2022 года.

Можно ли получить деньги без "Дії"

"Мы понимаем, что смартфоны и "Действие", пока, к сожалению, есть не у каждого. Поэтому эта программа будет действовать не один месяц и государство обеспечит альтернативную возможность получить тысячу гривен всем вакцинированным гражданам Украины. В частности, старикам, о чем сообщим вскоре", — подчеркнул Зеленский.

Коронавирус в Украине

14 ноября в Украине подтвердили COVID-19 еще у 10 802 человек. Среди них 764 детей и 132 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 2 798 человек, умерли – 442, выздоровели – 11 219. За все время пандемии в Украине:

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