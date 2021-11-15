"Вовина тисяча". Щеплені українці зможуть отримати по 1 тис. грн через програму "Дія" — Зеленський

На програму держава виділить 3 мільярди гривень/Колаж: Сьогодні

Українці, які зробили щеплення від COVID-19, зможуть отримати по 1000 грн через застосунок "Дія".

Про це заявив президент Зеленський у своєму новому відеозверненні. Програма розпочнеться 19 грудня. На неї виділять близько 3 млрд грн.

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Що сказав президент

"Кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати 1 тисячу гривень. Швидко та зручно. Тобто через додаток "Дія". За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб. Відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр або купити квитки для мандрівок усередині країни на внутрішні авіа- чи залізничні перевезення", – розповів Володимир Зеленський.

Коли запрацює програма

За словами президента, програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 мільярдів гривень. Стільки ж – на початку 2022 року.

До речі, дата старту програми багато про що говорить. По-перше, 19 грудня — День святого Миколая. По-друге, починаються новорічні свята. Тож "Вовина тисяча" піде за цільовим призначенням: на "Нетфлікс", кінотеатри і... виступи "Кварталу". Сезон корпоративів ніхто не скасовував!

Чи можна отримати гроші без "Дії"

"Ми розуміємо, що смартфони та "Дія" поки що, на жаль, є не у кожного. Тому ця програма діятиме не один місяць, і держава забезпечить альтернативну можливість отримати тисячу гривень усім вакцинованим громадянам України. Зокрема, людям похилого віку, про що повідомимо незабаром", — підкреслив Зеленський.

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"Юліна тисяча"

2 січня 2008 року офіційно стартували виплати за вкладами радянського Ощадбанку. Виплатити борги вкладникам було однією з передвиборчих обіцянок Юлії Тимошенко. Початок виплат було призначено саме на 2 січня, проте реально їх почали видавати тільки після Різдва, і то – лише в Києві, в регіонах — на тиждень пізніше. За оцінками економістів, для виплати боргу державі було потрібно від 50 до 120 млрд грн, проте в бюджеті на 2008 рік було закладено всього 6 млрд. Однак, Юлія Володимирівна придумала, як вийти з незручного становища. Вона оголосила про те, що виплатить гроші всім вкладникам, але... по 1000 грн на руки, з обіцянкою віддати решту пізніше.

У народі цю обіцянку відразу охрестили "Юліною тисячею".

Виплати породили величезні черги перед відділеннями Ощадбанку. Щоб записатися до реєстру, люди, в першу чергу пенсіонери, ночували на морозі, непритомніли в задусі відділень банку, кілька людей померли від серцевого нападу. Незабаром ажіотаж пішов на спад: було зрозуміло, що грошей всім не вистачить, і черги у банків зникли. В результаті тисячі отримали лише ті, хто встиг записатися першим.

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Вже восени цього ж року, коли до України дійшла хвиля світової фінансової кризи, Тимошенко стало не до повернення вкладів. У 2009 році виплат майже не було.

Згодом під час президентських перегонів 2009 року, невиконання обіцянок Юлією Тимошенко стало однією з "фішок" передвиборчого арсеналу кандидата в президенти Віктора Януковича.

Коронавірус в Україні

14 листопада в Україні підтвердили COVID-19 ще у 10 802 людей. Серед них 764 дитини та 132 медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізовано 2798 людей, померло – 442, одужало – 11 219.

За весь час пандемії в Україні: