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СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус, підсумки тижня. Більшість COVID-ліжок зайнято, а нещеплених усувають від роботи

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
14 листопада, 15:20
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В Україні більшість областей – у "червоній зоні", тим часом влада вигадує нові способи, як прискорити вакцинацію
В Україні складна ситуація з коронавірусом
В Україні складна ситуація з коронавірусом / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останній тиждень зафіксовано понад 140 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби. У "жовтій зоні" карантину лише три області. Тим часом вакцинувати українців почали навіть у громадському транспорті, а нещеплених працівників усувають від роботи.

"Сьогодні" з'ясували, як змінилася ситуація з коронавірусом в Україні за останні сім днів.

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Рівень захворюваності

За минулий тиждень, з 8 по 14 листопада, в Україні зафіксували 142 206 нових випадків зараження на коронавірусну хворобу. Це трохи менше, ніж у попередні тижні. Для порівняння: наприкінці жовтня цей показник становив 152 897.

Коронавірус в Україні. Джерело: МОЗ

Минулої доби, 13 листопада, в Україні зафіксовано 14 490 нових підтверджених випадків COVID-19. Госпіталізували 4881 людину, крім цього, зафіксували 403 летальні випадки. Одужали 11 146 людей.

Найбільша кількість підтверджених випадків у таких областях:

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  • Дніпропетровська (1630);
  • Харківська (1050);
  • Запорізька (1029);
  • Одеська (979);
  • Донецька (793).

Вакцинація в Україні

13 листопада в Україні 145 241 особу вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 65 757 людей, повністю імунізовано 79 484 особи.

Усього з початку кампанії щеплення вакцинувалася 12 187 561 людина, причому повністю імунізовано та отримали дві дози 8 665 945 українців.

Зазначимо, що в Україні все частіше підробляють сертифікати про вакцинацію від коронавірусу. Наприклад, нещодавно правоохоронці з'ясували, як у Києві фейкові COVID-сертифікати вводили до "Дії". Люди були готові платити 450 доларів за фейковий документ, щоб не робити щеплення від коронавірусу.

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У Києві фейкові сертифікати вакцинації вводили у "Дію"
У Києві фейкові сертифікати вакцинації вводили у "Дію" / Фото: Колаж: Сьогодні

СБУ викрила три масштабні схеми підробки COVID-документів. Зловмисників затримали у трьох різних куточках країни. У Києві підробки друкували у друкарні, а під Харковом та на Прикарпатті нелегальні схеми організували турагентства.

В Україні двом лікарям суд уже виніс вироки у справі про підробку COVID-документів. Одного лікаря оштрафували на 34 тисячі гривень та позбавили на рік права займатися діяльністю, пов'язаною з видачею подібних довідок. В Івано-Франківську медик отримав 2 роки в'язниці з випробувальним терміном на 1 рік.

Тим часом в Україні масово усувають від роботи невакцинованих працівників. У містах на роботу не вийшли понад 1000 людей.

Щеплення в церквах та громадському транспорті

В Україні запрацював перший пункт вакцинації у храмі. Його відкрили у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви, що в Києві.

Перший храм, в якому вакцинують від ковіду. Фото: Сьогодні

А у місті Новомосковськ під Дніпром людей вакцинують у маршрутці. Для охочих там є три вакцини: Pfizer, CoronaVac та AstraZeneca.

Мобільний пункт вакцинації у Новомосковську. Фото Telegram-каналу "Дніпро обласний".
Мобільний пункт вакцинації у Новомосковську. Фото Telegram-каналу "Дніпро обласний".

Тим часом в Одесі людей вакцинують просто у трамваї. Таке незвичне місце для вакцинації COVID-19 з'явилося 11 листопада.

У трамваї вакцинують усіх охочих / Колаж "Сьогодні"
У трамваї вакцинують усіх охочих / Колаж "Сьогодні"

Що відбувається в лікарнях?

В Україні виділено найбільшу кількість ліжок для хворих на COVID-19 – 76 401. З них зайнято 51 926 ліжок. На реанімаційних ліжках – 3645 пацієнтів.

Однак у Києві частина лікарень заповнена на 100% COVID-хворими. Загалом зайнятість ліжко-місць становить 73%.

У Харківській області в реанімаціях лікарень зайнято 266 ліжок з 331. До реанімаційних відділень часто потрапляють пацієнти з коронавірусом, які не вакцинувалися.

А в клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова від коронавірусної хвороби померла 23-річна вагітна та 29-річний чоловік. У жінки були "чорні нежиттєздатні легені".

Крім того, в Івано-Франківську померла 35-річна породілля від коронавірусу. Медики врятували її дитину за допомогою кесаревого розтину – малюк у тяжкому стані.

Карантин в Україні

Тернопільська область перейшла з "помаранчевої" до "жовтої" зони карантину. У регіоні поліпшилася ситуація щодо захворюваності на коронавірус.

Які області у "червоній зоні":

  • Херсонська,
  • Одеська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Рівненська,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Львівська,
  • Волинська,
  • Черкаська.

Які області в "помаранчевій зоні":

  • Вінницька,
  • Полтавська,
  • Харківська,
  • Чернівецька.

Які області в "жовтій зоні":

  • Закарпатська,
  • Тернопільська,
  • Кіровоградська.

Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявляв, що Україна має шанси провести цей Новий рік не в "червоній зоні" карантину. Це станеться, якщо громадяни дотримуватимуться рекомендацій Міністерства охорони здоров'я.

Школи на карантині

У багатьох містах України 15 листопада діти повернуться на навчання. Однак деякі міста все ж таки залишать "дистанційку".

Де учні повернуться на навчання?

  • Львів – учні 1-4 класів у всіх школах.
  • Чернівці – усі учні у всіх школах.
  • Черкаси – учні 1-4 класів, учні школи № 8, гімназії № 9, колегіуму "Берегиня" та гуманітарно-правового ліцею.
  • Чернігів – більшість шкіл, а також спеціальна школа № 1 та навчально-реабілітаційний центр № 2.
  • Рівне – усі учні в усіх школах.
  • Житомир – усі учні в 25 школах міста. Лише кілька шкіл залишаться на "дистанційці".
  • Суми – учні 1-4 класів та спеціальних шкіл (з 17 листопада).
  • Дніпро – усі учні в 45 навчальних закладах міста (деякі залишаться на "дистанційці").
  • Харків – усі школи.

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