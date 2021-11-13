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Можемо провести Новий рік не в "червоній зоні": головний санлікар назвав умову

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
13 листопада, 11:33
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Станом на 13 листопада, у "жовтій зоні" епіднебезпеки перебувають лише 3 області, у "червоній зоні" – Київ та 17 областей
В українців є можливість провести Новий рік не в "червоній зоні"
В українців є можливість провести Новий рік не в "червоній зоні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Є шанси провести цей Новий рік не у "червоній зоні" карантину. Зазначимо, що за останню добу в Україні зафіксовано 23 572 нових випадки COVID-19.

Про це сказав головний санітарний лікар України Ігор Кузін, повідомляє "ТСН".

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Якщо українці дотримуватимуться рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, то є можливість провести Новий рік не в "червоній зоні" карантину.

"Швидкість виходу кожної області з "червоної зони" залежить від кожного громадянина України. Зокрема, від рівня дотримання протиепідемічних вимог, від рівня вакцинації, від багатьох інших факторів. За дотримання всіх вимог сподіваємося, що є шанси цей Новий рік провести не в "червоній" зоні", – заявив Кузін.

В Україні оновили карантинні зони

За даними МОЗ, у жовту зону повернулася Тернопільська область. До цього вона була на "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки. Зокрема, у ній впав коефіцієнт виявлення нових випадків та рівень госпіталізацій.

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Які області перебувають у "жовтій зоні"

  • Закарпатська область
  • Тернопільська область
  • Кіровоградська область

Які області перебувають в "оранжевій зоні"

  • Харківська область
  • Полтавська область
  • Чернівецька область
  • Вінницька область

Які області перебувають у "червоній зоні"

  • Київ
  • Черкаська область
  • Херсонська область
  • Донецька область
  • Запорізька область
  • Одеська область
  • Дніпропетровська область
  • Сумська область
  • Миколаївська область
  • Рівненська область
  • Житомирська область
  • Івано-Франківська область
  • Київська область
  • Луганська область
  • Хмельницька область
  • Чернігівська область
  • Львівська область
  • Волинська область

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