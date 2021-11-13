"Жовтих" побільшало: в якій області ситуація з COVID-показниками покращилася

У "червоній зоні" адаптивного карантину в Україні, як і раніше, залишаються 18 регіонів

МОЗ оновило карантинні зони / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні відновили карантинні зони. За даними МОЗ, у "жовту зону" повернулася Тернопільська область.

Про це пише пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Тернопільська область раніше перебувала на "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки. Зокрема, у ній впав коефіцієнт виявлення нових випадків та рівень госпіталізацій.

Які області перебувають у "жовтій зоні"

Закарпатська область

Тернопільська область

Кіровоградська область

Які області перебувають в "оранжевій зоні"

Харківська область

Полтавська область

Чернівецька область

Вінницька область

Які області перебувають у "червоній зоні"

Київ

Черкаська область

Херсонська область

Донецька область

Запорізька область

Одеська область

Дніпропетровська область

Сумська область

Миколаївська область

Рівненська область

Житомирська область

Івано-Франківська область

Київська область

Луганська область

Хмельницька область

Чернігівська область

Львівська область

Волинська область

Коронавірус в Україні

За добу 12 листопада в Україні зафіксовано 23 572 нових підтверджених випадки COVID-19 (захворіло дітей – 1622, медпрацівників – 436).

Минулої доби госпіталізували 4564 особи, крім цього, зафіксували 695 летальних випадків. Одужали 25 415 людей.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 203 149 людей;

одужали – 2 620 094 особи;

летальних випадків – 76 302;

проведено ПЛР-тестувань – 15 189 223.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1839), Дніпропетровській (2219), Одеській (2066), Харківській (1876) та Львівській (1243) областях.

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