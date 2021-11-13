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Коронавірус не відступає. За добу в Україні виявили понад 23 тис. заражених

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
13 листопада, 08:17
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91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані
В Україні зафіксували нові випадки COVID-19
В Україні зафіксували нові випадки COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 12 листопада в Україні зафіксовано 23 572 нових підтверджених випадки COVID-19 (захворіло дітей – 1622, медпрацівників – 436).

Про це пише пресслужба МОЗ.

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Минулої доби госпіталізували 4564 людини, крім цього, зафіксували 695 летальних випадків. Одужали 25 415 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 203 149 осіб;
  • одужали – 2 620 094 особи;
  • летальних випадків – 76 302;
  • проведено ПЛР-тестувань – 15 189 223.

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Для ЄС Україна більше не в "зеленій зоні"

Згідно з рішенням ЄС, тепер для українців рекомендують закрити кордони, поки ситуація з коронавірусом не поліпшиться. Однак кожна країна Євросоюзу сама вирішує, чи забороняти в'їзд туристів з нашої країни повністю, чи робити винятки для вакцинованих (і якими вакцинами) або для тих, хто надасть ПЛР-тест.

Голова МЗС Дмитро Кулеба вже пояснив: після вилучення України із "зеленого списку" ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Тепер перед поїздкою до Європи потрібно перевіряти, які обмеження діють у тій чи іншій країні.

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