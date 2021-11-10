20 тисяч хворих щодня та фейкові щеплення: все про ситуацію з COVID-19 в Україні

Практично вся Україна живе у червоній зоні карантину. Діють обмеження на проїзд у міському транспорті, відвідування ТРЦ та ресторанів. Сайт "Сьогодні" вирішив нагадати, яка ситуація зараз із захворюваністю, вакцинацією, а також чому в реанімації COVID-відділень потрапляють щеплені пацієнти.
Що із захворюваністю
За добу 9 листопада в Україні зафіксовано 23283 нових підтверджених випадків COVID-19. З них дітей – 1539, медпрацівників – 529.
Минулої доби госпіталізували 5 696 людей, крім цього, зафіксували 816 летальних випадків. Одужали 16 277 чоловік.
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Що із вакцинацією
За добу вакцинувалися 267 тис. 401 чоловік. Першу дозу отримали 150 тис. 663 особи, а дві дози – 116 тис. 738 чоловік.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 11 млн 697 тис. 386 чоловік, з них отримали одну дозу – 11 млн 697 тис. 384 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 млн 154 тис. 792 особи (з них дві особи отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 млн 852 тис. 176 щеплень.
91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антикоподібної вакцини.
Чому в реанімації COVID-відділень потрапляють щеплені пацієнти
У МОЗ підрахували, що серед тих, кого останнім часом госпіталізують із COVID-19, понад 93% невакцинованих.
За словами інфекціоніста Федора Лапія, і в Україні, і в інших країнах збирають та аналізують дані про госпіталізованих вакцинованих пацієнтів.
"Але в Україні, на жаль, є факти фальшивих записів про вакцинацію. Іноді пацієнти визнаються в цьому, перебуваючи в реанімації. Тобто серед 6-7% нібито вакцинованих є ті, хто вже покаявся і зізнався, що вакциновані лише на папері. Є такі, хто вирішив мовчати до останнього. Але серед реанімаційних пацієнтів практично немає вакцинованих", – каже Лапій.