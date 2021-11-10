20 тисяч хворих щодня та фейкові щеплення: все про ситуацію з COVID-19 в Україні

За час пандемії померли 74 206 чоловік, а побороти хворобу змогли 2 553 842 хворих

Місто майже два роки бореться із пандемією / Фото: Колаж: Сьогодні

Практично вся Україна живе у червоній зоні карантину. Діють обмеження на проїзд у міському транспорті, відвідування ТРЦ та ресторанів. Сайт "Сьогодні" вирішив нагадати, яка ситуація зараз із захворюваністю, вакцинацією, а також чому в реанімації COVID-відділень потрапляють щеплені пацієнти.

Що із захворюваністю

За добу 9 листопада в Україні зафіксовано 23283 нових підтверджених випадків COVID-19. З них дітей – 1539, медпрацівників – 529.

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Минулої доби госпіталізували 5 696 людей, крім цього, зафіксували 816 летальних випадків. Одужали 16 277 чоловік.

Дані щодо захворюваності / Фото: Минздрав

Що із вакцинацією

За добу вакцинувалися 267 тис. 401 чоловік. Першу дозу отримали 150 тис. 663 особи, а дві дози – 116 тис. 738 чоловік.

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З початку вакцинальної кампанії щеплено 11 млн 697 тис. 386 чоловік, з них отримали одну дозу – 11 млн 697 тис. 384 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 млн 154 тис. 792 особи (з них дві особи отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 млн 852 тис. 176 щеплень.

91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антикоподібної вакцини.

Чому в реанімації COVID-відділень потрапляють щеплені пацієнти

У МОЗ підрахували, що серед тих, кого останнім часом госпіталізують із COVID-19, понад 93% невакцинованих.

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За словами інфекціоніста Федора Лапія, і в Україні, і в інших країнах збирають та аналізують дані про госпіталізованих вакцинованих пацієнтів.

"Але в Україні, на жаль, є факти фальшивих записів про вакцинацію. Іноді пацієнти визнаються в цьому, перебуваючи в реанімації. Тобто серед 6-7% нібито вакцинованих є ті, хто вже покаявся і зізнався, що вакциновані лише на папері. Є такі, хто вирішив мовчати до останнього. Але серед реанімаційних пацієнтів практично немає вакцинованих", – каже Лапій.

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