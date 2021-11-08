За перший тиждень листопада зробили 1,6 млн щеплень від COVID-19

За добу 7 листопада в Україні 85 083 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 51 603 особи, повністю імунізовано – 33 480 людей.
Про це пише пресслужба МОЗ.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 11 406 284 особи, з них отримали одну дозу – 11 406 282 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 938 053 особи (з них дві особи отримали одну дозу за кордоном).
Далі по темі
Загалом проведено 19 344 335 щеплень. 93,2% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
За останню добу працювали:
- 585 мобільних бригад з імунізації;
- 1822 пункти щеплення;
- 427 центрів вакцинації населення.
Коронавірус в Україні
За 7 листопада в Україні зафіксовано 13 068 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 790, медпрацівників – 145).
Також минулої доби госпіталізували 3532 особи, летальних випадків – 473. За добу одужали 8200 людей.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 3 088 501 людина;
- одужали – 2 520 956 людей;
- летальних випадків – 72 557.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1558), Харківській (1179), Дніпропетровській (1032), Львівській (827) та Миколаївській (812) областях.
Раніше ми писали:
- Лікарі також можуть брехати. У МОЗ розвіяли міфи імунолога про вакцинацію
- У Києві від COVID-19 померла молода вчителька вона нещодавно народила