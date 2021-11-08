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За первую неделю ноября сделали 1,6 млн прививок от COVID-19

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
8 ноября, 08:50
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С начала вакцинальной кампании привито 11 406 284 человека
Темпы вакцинации растут
Темпы вакцинации растут / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 7 ноября в Украине 85 083 человека вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 51 603 человека, полностью иммунизированы – 33 480 человек.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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С начала вакцинальной кампании привито 11 406 284 человека, из них получили одну дозу – 11 406 282 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 938 053 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).

В общей сложности проведено 19 344 335 прививок. 93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

За последние сутки работали:

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  • 585 мобильных бригад по иммунизации;
  • 1822 пункта прививки;
  • 427 центров вакцинации населения.

Коронавирус в Украине

За 7 ноября в Украине зафиксировано 13 068 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 790, медработников – 145).

Также за прошлые сутки госпитализировали 3532 человека, летальных случаев – 473. За сутки выздоровели 8200 человек.

За все время пандемии в Украине:

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  • заболели – 3 088 501 человек;
  • выздоровели – 2 520 956 человек;
  • летальных исходов – 72 557.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1558), Харьковской (1179), Днепропетровской (1032), Львовской (827) и Николаевской (812) областях.

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8 ноября 1991. Из разных уголков Украины поступают сообщения о вывозе военной техники с территории страны.

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