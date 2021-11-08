За первую неделю ноября сделали 1,6 млн прививок от COVID-19

За сутки 7 ноября в Украине 85 083 человека вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 51 603 человека, полностью иммунизированы – 33 480 человек.
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
С начала вакцинальной кампании привито 11 406 284 человека, из них получили одну дозу – 11 406 282 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 938 053 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).
Далее по теме
В общей сложности проведено 19 344 335 прививок. 93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.
За последние сутки работали:
- 585 мобильных бригад по иммунизации;
- 1822 пункта прививки;
- 427 центров вакцинации населения.
Коронавирус в Украине
За 7 ноября в Украине зафиксировано 13 068 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 790, медработников – 145).
Также за прошлые сутки госпитализировали 3532 человека, летальных случаев – 473. За сутки выздоровели 8200 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 088 501 человек;
- выздоровели – 2 520 956 человек;
- летальных исходов – 72 557.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1558), Харьковской (1179), Днепропетровской (1032), Львовской (827) и Николаевской (812) областях.
Ранее мы писали:
- Врачи тоже могут врать. В Минздраве развеяли мифы иммунолога о вакцинации
- В Киеве от COVID-19 умерла молодая учительница – она недавно родила