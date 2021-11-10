"Зелена" Україна для ЄС. Все, що потрібно знати про правила в'їзду

Кіпр став першою країною Європейського Союзу, яка зберегла можливість в'їзду для українців

Україна стала "червоною" для країн ЄС. Фото: колаж "Сьогодні"

Днями Україну виключили із "зеленого списку" ЄС. Кіпр став першою країною Європейського Союзу, яка зберегла можливість в'їзду для українців. Також не стали закривати свої кордони Естонія, Хорватія, Нідерланди, Чехія та Данія.

Докладніше про правила в'їзду до цих країн для українців – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Кіпр

Країна визнає такі вакцини: Johnson & Johnson; AstraZeneca; Pfizer; Moderna; Спутнік; Sinopharm; Sinovac (CoronaVac).

Правила в'їзду для українців до країни:

Усім пасажирам необхідно пройти реєстрацію на платформі CyprusFlightPass за 48 годин до вильоту.

Вакциновані пасажири, які мають чинний сертифікат вакцинації від коронавірусу, можуть подорожувати до Республіки Кіпр без додаткових тестів.

Перед поїздкою копію сертифіката про щеплення потрібно завантажити на платформі Cyprus Flight Pass за 48 годин до вильоту, а також вказати дані про вакцинацію.

Невакцинованим пасажирам необхідно мати негативний результат тесту на COVID, зробленого за 72 години до вильоту.

Відразу після прильоту на Кіпр, в аеропорту, невакциновані пасажири повинні зробити COVID-тест, його результат буде доступний онлайн вже через три години на платформі L1. До отримання негативного результату пасажир повинен перебувати на самоізоляції.

Естонія

В Естонію з України дозволено в'їзд із будь-якою метою для осіб, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

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Вакцини для Естонії: Comirnaty (BioNTech/Pfizer); AztraZeneca/Vaxzevria/Covis.

Крім того, українці, які не пройшли повний курс вакцинації та прибувають до Естонії для роботи, навчання або на підставі спеціального дозволу, мають за 72 години до в'їзду зробити ПЛР-тест або, як альтернатива, за 48 годин – експрес-тест на антитіла – та подати довідку про негативний результат. Такі особи також підлягають 10-денній самоізоляції.

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Хорватія

Українці мають надати такі документи:

документ, що підтверджує негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше 72 годин з моменту тестування до моменту перетину хорватського кордону або швидкий тест на антиген – RAT SARS-CoV-2, зроблений не пізніше 48 годин до моменту перетину хорватського кордону;

сертифікат про щеплення, що свідчить про те, що особа вакцинована двома дозами вакцини від Covid-19, яка використовується у країнах-членах ЄС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm) не пізніше 14 днів з моменту в'їзду до Хорватії.

медична довідка про те, що особа одужала від COVID-19 та отримала одну дозу вакцини протягом 8 місяців від зараження вірусом, за умови, що особа була щеплена в межах 365 днів до моменту перетину кордону;

позитивний результат ПЛР-тесту, або швидкого тесту на антиген, згаданий у пункті 1, що підтверджує, що особа одужала від вірусної інфекції SARS-CoV-2, проведеного за попередні 365 днів, або довідка про те, що особа одужала від COVID-19, видана лікарем;

Варто зазначити, що за відсутності одного з вищезгаданих документів в'їзд до Хорватії може бути дозволений за умови зобов'язання перебування на самоізоляції до складання тестів на території Хорватії за власним коштом. Після отримання результатів тестів особа звільняється від самоізоляції. За відсутності можливості складання тестів самоізоляція триває 10 днів.

Діти до 12 років звільняються від обов'язку тестування, якщо подорожують з батьками/опікунами, які мають негативний результат тесту ПЛР або швидкий тест на антиген.

Нідерланди

До Нідерландів з 13 листопада можна потрапити, якщо є доказ повної вакцинації препаратом, схваленим Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

Чехія

Чехія визнає такі вакцини: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield за умови, що після вакцинації минуло не менше 14 днів.

Так, в'їзд до Чехії дозволено:

Громадянам України, які пройшли повний курс щеплення.

Перед в'їздом до Чехії необхідно обов'язково заповнити в'їзний формуляр за посиланням: https://plf.uzis.cz/. Отримане на e-mail підтвердження про заповнення формуляра (роздруковане або збережене на мобільному пристрої) слід пред'явити під час прикордонного контролю.

Обов'язковою умовою для безвізової поїздки є наявність дійсного закордонного біометричного паспорта та медичного страхування на строк поїздки.

Громадянам України, які мають дозвіл на проживання в Чехії або візу, що видається органами Чеської Республіки, а також громадянам України, які мають дозвіл на проживання в іншій країні ЄС.

Громадянам України у виняткових гуманітарних ситуаціях за наявності документів, виданих чеськими органами, зокрема: довідка від лікаря або медичного закладу; виклик до суду; запрошення від державного органу; довідка про необхідність належного догляду за особою (від лікаря чи соціальної служби) та документи для підтвердження родинних зв'язків із цією особою; судове рішення про встановлення опіки над дитиною або зустрічі з нею.

Данія

В'їзд до Данії дозволено для громадян України з будь-якою метою, у тому числі туристичною. Українцям потрібно мати ковід-сертифікат ЄС про повну вакцинацію або еквівалентний йому. Сертифікат можна надавати як паперовий, так і у програмі "Дія".

Данія визнає такі вакцини: Comirnaty/Pfizer-BioNTech; Janssen/Johnson & Johnson; Spikevax/Moderna; Vaxzevria/Oxford-AstraZeneca.

Для ЄС Україна більше не в "зеленій зоні"

Згідно з рішенням ЄС, тепер для українців рекомендують закрити кордони, поки ситуація з коронавірусом не поліпшиться. Однак кожна країна Євросоюзу сама вирішує, чи забороняти в'їзд туристів з нашої країни повністю, чи робити винятки для вакцинованих (і якими вакцинами) або для тих, хто надасть ПЛР-тест.

Глава МЗС Дмитро Кулеба вже пояснив: після вилучення України із "зеленого списку" ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Тепер перед поїздкою до Європи потрібно перевіряти, які обмеження діють у тій чи іншій країні.

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