Україна більше не у "зеленому" списку ЄС. Розповідаємо, що тепер чекає на туристів

Згідно з рішенням ЄС, тепер для українців рекомендують закрити кордони, поки ситуація з коронавірусом не покращає

Країни ЄС тепер можуть закрити кордони для українських туристів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Європейський Союз виключив Україну із "зеленого списку" країн через погіршення ситуації із коронавірусом. Це означає, що для українських туристів не рекомендується відкривати кордони.

Сайт "Сьогодні" пояснює, чи зможуть тепер потрапити українці до країн Європи.

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Що чекає на туристів?

Як пояснив глава МЗС Дмитро Кулеба, після вилучення України із зеленого списку ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде .

"Це рекомендація, а фінальні рішення прийматимуться кожною окремою країною ЄС. МЗС України активно працює з партнерами, щоб зберегти максимальну свободу подорожей для українців" , – написав він у своєму Twitter.

Які країни закриють кордони?

Це передбачити поки що не можна. Кожна країна має окремо оголосити своє рішення щодо українців. Наразі більшість країн ЄС дозволяють в'їзд вакцинованим громадянам України.

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Для деяких країн обов'язковою є COVID-вакцинація. Це:

Португалія,

Франція,

Італія,

Швейцарія,

Хорватія,

Румунія,

Болгарія,

Литва,

Латвія,

Норвегія,

Швеція,

Фінляндія,

Данія,

Словаччина,

Чехія.

Жовтим позначені країни, при в'їзді до яких потрібний сертифікат. Фото: скріншот із сайту МЗС

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Чи загрожує це рішення безвізу?

В жодному разі. Коли ЄС рекомендує виключити країну із "зеленого" списку, це лише тимчасове рішення. Його переглядають кожні два тижні. І коли в Україні покращиться ситуація з коронавірусом, тоді вона знову стане "зеленою" для країн ЄС.

Коронавірус в Україні

За добу 8 листопада в Україні зафіксовано 18988 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1183, медпрацівників – 426).

Також минулої доби госпіталізували 2967 людина, а летальних наслідків – 833. Крім цього, одужали від коронавірусу 16 609 людина.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3107489 людина;

одужали – 2 537 565 людина;

летальних наслідків – 73 390.

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