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Можем провести Новый год не в красной зоне: главный санврач назвал условие

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
13 ноября, 11:33
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По состоянию на 13 ноября в желтой зоне эпидопасности находятся только 3 области, в красной зоне – Киев и 17 областей
В украинцев есть возможность провести Новый год не в "красной зоне"
В украинцев есть возможность провести Новый год не в "красной зоне" / Фото: Коллаж: Сегодня

Есть шансы провести этот Новый год не в красной зоне карантина. Отметим, что за последние сутки в Украине зафиксировано 23 572 новых случая COVID-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает ТСН.

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Если украинцы будут придерживаться рекомендаций Министерства здравоохранения, то есть вероятность провести Новый год не в красной зоне карантина.

"Скорость выхода каждой области из красной зоны зависит от каждого гражданина Украины. В частности, от уровня соблюдения противоэпидемических требований, от уровня вакцинации, от многих других факторов. При соблюдении всех требований надеемся, что есть шансы этот Новый год провести не в красной зоне", — заявил Кузин.

В Украине обновили карантинные зоны

По данным Минздрава, в желтую зону вернулась Тернопольская область. До этого она находилась на оранжевом уровне эпидемической опасности. В частности, в ней упал коэффициент выявления новых случаев и уровень госпитализаций.

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Какие области находятся в желтой зоне

  • Закарпатская область
  • Тернопольская область
  • Кировоградская область

Какие области находятся в оранжевой зоне

  • Харьковская область
  • Полтавская область
  • Черновицкая область
  • Винницкая область

Какие области находятся в красной зоне

  • Киев
  • Черкасская область
  • Херсонская область
  • Донецкая область
  • Запорожская область
  • Одесская область
  • Днепропетровская область
  • Сумская область
  • Николаевская область
  • Ровенская область
  • Житомирская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Луганская область
  • Хмельницкая область
  • Черниговская область
  • Львовская область
  • Волынская область

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