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СЬОГОДНІ Новини України

Турагентства та навіть друкарні. СБУ "накрила" великі канали підробок COVID-документів

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
12 листопада, 13:35
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У турагентствах на Прикарпатті пропонували підроблені ПЛР-тести як "бонус" до купленого туру
СБУ викрила три масштабні схеми підробки ковід-сертифікатів.
СБУ викрила три масштабні схеми підробки ковід-сертифікатів. / Фото: Колаж: Сьогодні

СБУ за добу викрила три масштабні схеми підробки COVID-документів. Зловмисників затримали у трьох обласних центрах у різних куточках країни.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Схема у Києві

Там троє мешканців Київської області орендували дві квартири, які використовували як друкарні. Щодня друкували до 20 підроблених документів.

На такі документи наносили QR-код, який після прочитування перекладав на фейковий сайт медичного закладу.

Клієнтів шукали через Telegram. Після отримання замовлення вони вносили у фейковий документ персональні дані покупця та друкували його. Готові замовлення надсилали через поштові сервіси. Вартість підробленого ПЛР-тесту – 750 гривень, а сертифіката про вакцинацію – 4 500 гривень.

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Таким чином, ковід-сертифікати продавали цілий рік. За місяць зловмисникам вдавалося заробити по 3 млн. гривень.

У "бізнесменів" провели обшуки. У друкарнях та будинках зловмисників знайшли:

  • комп'ютери та оргтехніку для друку підробок із доказами злочинної діяльності;
  • печатки та штампи медичних закладів;
  • бланки суворої звітності медичних установ;
  • мільйон гривень готівкою.

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Сертифікати друкували на орендованих квартирах. Фото: СБУ

Схема під Харковом

У Харківській області турагентство виготовляло фейкові ПЛР-тести з "негативним" результатом, як "бонус" до купленого туру. Для цього підробляли результати досліджень, у тому числі QR-коди.

Тести приходили купувати навіть клієнти з інших турагентств. Їх використовували для швидкого та безперешкодного перетину кордону, а також щоб уникнути обов'язкової 14-денної самоізоляції після в'їзду в Україну.

Схема існувала із початку 2021 року. На те, щоб зробити довідку, йшла доба. Її вартість складала 500 гривень. Щомісяця видавалося близько 200 таких підробок.

Під час обшуку правоохоронці знайшли:

  • підготовлені до видачі сфальшовані довідки про результати ПЛР-тестів,
  • документацію, що підтверджує незаконну діяльність.

Схема на Прикарпатті

Там також робота зав'язувалась навколо турагентств. Три такі компанії масово виготовляли фейкові ПЛР-тести.

Як стало відомо СБУ, бізнесмен із Івано-Франківська забезпечував своїх клієнтів повним пакетом документів, необхідних для виїзду за кордон, у тому числі й фейковими довідками щодо негативного результату ПЛР-тестування на COVID-19. За такий документ мандрівникам потрібно було сплатити 500 грн.

Довідки виготовляли на бланках двох відомих медичних лабораторій в Україні. Для достовірності він створив фейковий веб-сайт, що імітує сторінку відомої медичної лабораторії. Після переходу QR-кодом, сканованим з фальшивки, на "сайті" можна було побачити результати "свого тестування" на офіційному бланку медичного закладу.

Під час обшуку правоохоронці виявили:

  • підроблені довідки з негативними результатами ПЛР-тестів,
  • чернові записи,
  • банківські картки, якими відбувався розрахунок та інші докази протиправних дій.

Під час обшуків знайшли десятки підроблених довідок. Фото: СБУ

Раніше ми писали:

  • 8 листопада поліція виявила 10 COVID-сертифікатів з ознаками підробки пасажирів у міжнародному аеропорту "Бориспіль".
  • Поліція проводила масові рейди серед нелегальних перевізників. Поки одного з порушників зупинили на трасі Київ – Чернігів, інші водії задивилися на узбіччя та сталася масова ДТП.

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