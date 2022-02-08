Приводит к инсульту? Врач назвал главные опасности "Омикрона"

Врач предупредил об осложнениях от опасного штамма "Омикрон" / Фото: Коллаж: Сегодня

Поражения, возникающие после штамма "Омикрон", очень тяжелые. Несмотря на легкое течение болезни, этот вариант коронавируса может привести к инфаркту и инсульту.

Об этом сказал генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова Сергей Рыженко, передает Укринформ.

Реклама

Тяжелые последствия от "Омикрона"

Рыженко сказал, что некоторые считают "Омикрон" легким вирусом.

"Но поражения, возникающие после этой инфекции, очень тяжелые – инфаркты и инсульты. Грипп по симптоматической картине очень похож на "Омикрон". Но при гриппе кровь разжижается, а при COVID-19 происходит тромбообразование", – отметил Рыженко.

Он подчеркнул необходимость вакцинации и соблюдения карантинных норм.

Реклама

Совет по питанию

По словам Рыженко, сладкое тормозит выздоровление. Поэтому он призвал воздержаться от сладостей, увеличив при этом в рационе количество продуктов, содержащих антиоксиданты, – овощей и фруктов.

Опасный штамм "Дельта"

Рыженко отметил, что в Украине все еще продолжает циркулировать штамм "Дельта". Этот вариант коронавируса дает осложнения на легкие в виде пневмонии.

Реклама

Статистика коронавируса

За сутки 7 февраля в Украине зафиксировано 34 353 новых подтвержденных случая COVID-19. Среди них – 3095 детей и 955 медиков.

За прошлые сутки госпитализировано 2168 человек, а летальных исходов – 255. Выздоровели 15 193 человека. За все время пандемии в Украине заболело 4 341 790 человек, а выздоровело 3 696 285 человек. За все время пандемии от коронавируса умерло 101 647 людей.

Читайте также: