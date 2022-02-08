Призводить до інсульту? Лікар назвав головні небезпеки "Омікрону"

Лікар попередив про ускладнення від небезпечного штаму "Омікрон" / Фото: Колаж: Сьогодні

Ураження, що виникають після штаму "Омікрон", дуже тяжкі. Попри легкий перебіг хвороби, цей варіант коронавірусу може призвести до інфаркту та інсульту.

Про це сказав генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова Сергій Риженко, передає Укрінформ.

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Тяжкі наслідки від "Омікрону"

Риженко сказав, що дехто вважає "Омікрон" легким вірусом.

"Але поразки, що виникають після цієї інфекції, дуже важкі – інфаркти та інсульти. Грип за симптоматичною картиною дуже схожий на "Омікрон". Але під час грипу кров розріджується, а під час COVID-19 відбувається тромбоутворення", – зазначив Риженко.

Він наголосив на необхідності вакцинації та дотриманні карантинних норм.

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Порада щодо харчування

За словами Риженка, солодке гальмує одужання. Тому він закликав утриматися від солодощів, збільшивши при цьому в раціоні кількість продуктів, що містять антиоксиданти – овочів та фруктів.

Небезпечний штам "Дельта"

Риженко зазначив, що в Україні все ще продовжує циркулювати штам "Дельта". Цей варіант коронавірусу дає ускладнення на легені у вигляді пневмонії.

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Статистика коронавірусу

За добу 7 лютого в Україні зафіксовано 34 353 нові підтверджені випадки COVID-19. Серед хворих – 3095 дітей та 955 медиків.

Минулої доби госпіталізовано 2168 осіб, а летальних наслідків – 255. Одужали 15 193 особи. За весь час пандемії в Україні захворіло 4 341 790 осіб, а одужало 3 696 285 осіб. За весь час пандемії від коронавірусу померло 101 647 людей.

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