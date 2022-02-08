Вдома сидітимемо менше, але "Омікрон" на піку: чим небезпечна COVID-ситуація в Україні

У країні змінили термін самоізоляції для хворих на COVID-19, але ситуація з новими випадками зараження поки що не поліпшилася

В Україні фіксують високі показники зараження COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останню добу зафіксовано 34 353 нових підтверджених COVID-випадки, а ситуація з коронавірусом в областях все ще погіршується.

Сайт "Сьогодні" розповість про ситуацію з коронавірусом в Україні.

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Статистика коронавірусу

За добу 7 лютого в Україні зафіксовано 34 353 нових підтверджених випадки COVID-19. Серед них – 3095 дітей та 955 медиків.

Минулої доби госпіталізовані 2168 осіб, а летальних наслідків – 255. Одужали 15 193 особи. За весь час пандемії в Україні захворіло 4 341 790 осіб, а одужали 3 696 285 осіб. За весь час пандемії від коронавірусу померли 101 647 осіб.

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Вакцинація населення

За останню добу 63 919 осіб було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 19 526 осіб, другу дозу – 28 877 осіб, додаткову дозу отримали 543 особи, бустерну дозу – 14 973 особи.

З початку вакцинальної кампанії зроблено щеплення 15 478 008 особам, з них отримали першу дозу – 15 478 006 осіб, отримали дві дози – 14 809 443 особи, отримали додаткову дозу – 20 875 осіб, бустерну дозу – 474 203 особи. Загалом проведено 30 782 527 щеплень.

Карантинні зони

Жовта:

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Запорізька область;

Кіровоградська область;

Полтавська область.

Червона:

Рівненська область;

Івано-Франківська область.

Всі інші області та Київ входять до помаранчевої зони карантину.

Самоізоляція для COVID-хворих

В Україні скоротили термін самоізоляції для пацієнтів із коронавірусом. Через 5 днів з дати появи симптомів чи отримання позитивного тесту самоізоляцію можна завершувати.

Основною умовою такого рішення є відсутність симптомів.

У такому разі робити ПЛР-тест для завершення самоізоляції не обов'язково. У той же час, якщо минуло менше 5 днів, а ви отримали негативний результат тестування ПЛР, це також є підставою для завершення самоізоляції.

Раніше обов'язкова самоізоляція тривала 10 днів. Тобто з моменту появи симптомів або отримання позитивного результату тестування мало пройти 10 днів і ще три дні, протягом яких не повинно бути симптомів COVID-19.

Сезонна хвороба

Експерти охорони здоров'я говорили, що ми рухаємося до того, що коронавірусна хвороба перейде до ряду звичайних сезонних хвороб.

"Найімовірніше, так воно і буде з наступного епідсезону, мені так здається", – сказав лікар-анестезіолог, доктор медичних наук та провідний експерт МОЗ по боротьбі з COVID-19 Сергій Дубров.

Навантаження на медичну систему

В Україні зростає захворюваність на COVID-19, а штам "Омікрон" швидко поширюється серед людей. Наразі "Омікрон" витісняє "Дельту". Найбільше він заражає дітей, але цей штам не такий небезпечний, як попередні.

За словами лікаря Сергія Дуброва, якщо говорити про навантаження на медичну систему сьогодні, то ситуація цілком спокійна. Тому що перебіг захворювання, спричинений штамом "Омікрон", легший, ніж захворювання, спричинене "Дельтою".

Зараз госпіталізацій набагато менше, ніж було під час третьої хвилі захворювання на COVID-19.

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