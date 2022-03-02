"Призрак Киева" получил новый самолет и готов крушить оккупантов (фото)

"Призрак Киева" получил новый самолет. / Фото: Коллаж: Сегодня

Пилот, которого называют "Призраком Киева", получил новый самолет. Накануне "Призрака" сбили, однако он выжил.

Об этом сообщает Украина 24.

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""Призрак Киева" получил новый самолет! На нем он уже взял "очко" – на его счету сбит 21 вражеский самолет. Все они изрядно поджарились в небе!", – говорится в сообщении.

"Призрак Киева" получил новый самолет. Фото: Украина 24

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Вчера, 1 марта, стало известно, что "Призрак Киева" был сбит.

"К сожалению, это действительно так. Но пилот спасся, вернулся на базу, получил новый самолет и уже на нем взял "очко"! 21 орский летун ушел в ад. Слава Герою! Всем героям!" – написал бывший нардеп Игорь Мосийчук.

Потери врага

Генштаб опубликовал новые данные о потерях врага с начала вторжения 24 февраля до утра 2 марта:

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личного состава – более 5840 человек

Танков – до 211

Боевых бронированных машин – 862

Артиллерийских систем – 85

РСЗО – 40

Средств ПВО – 9

Самолетов – 30

Вертолетов – 31

Автомобильной техники – 355

Легких скоростных катеров

Цистерн с ГСМ – 60

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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