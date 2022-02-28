"Призрак Киева": легендарный летчик сбил уже 10 самолетов оккупантов

Воины стоят на страже спокойствия столицы и граждан

Боец защищает Украину от оккупанта / Фото: Коллаж: Сегодня

Пилот, которого называют "Призрак Киева", сбил уже 10 российских самолетов. Об этом сообщает в Telegram-канале Служба безопасности Украины.

"Его называют "Призраком Киева", хотя он защищает нашу безопасность как настоящий Ангел. В небесных боях украинский пилот уже сбил 10 самолетов кафиров", – говорится в сообщении.

Потери оккупантов в Украине

Полк "Азов" обнародовал фото СМС с телефона убитого российского солдата.

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Минобороны Украины озвучило данные о потерях оккупантов по состоянию на 6 утра 28 февраля.

В Киеве появились новые билборды с направлением, куда идти российским войскам. В частности, с такими надписями: "Русский солдат, иди нах*й", "Вспомни семью", "Путин проиграл. Весь мир с Украиной" и Вместо цветов тебя ждут пули.

Президент Владимир Зеленский призвал российских военных сложить оружие, оставить технику и убраться с украинской земли, чтобы не пришлось зря умирать.

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В Черниговской области жители села Сеньковка заблокировали колонну российской военной техники.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к Международному Красному Кресту с просьбой вывезти с украинской территории тысячи тел российских военных.

26 февраля в Сумах тероборона задержала технику врага на Курском проспекте и взяла в плен военного Российской Федерации.

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24 февраля украинская армия захватила в плен первых российских военных. Россия не только несет потери – ее солдаты бегут с поля боя и просятся в плен. Под Черниговом сдался целый взвод российских разведчиков.