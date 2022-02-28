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СЬОГОДНІ Новини України

"Привид Києва": легендарний льотчик збив уже 10 літаків окупантів

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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28 лютого, 17:25
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Воїни стоять на сторожі спокої столиці та громадян
Боєць захищає Україну від окупанта
Боєць захищає Україну від окупанта / Фото: Колаж: Сьогодні

Пілот, якого називають "Привидом Києва", вже збив 10 російських літаків. Про це повідомляє в Telegram-каналі Служба безпеки України.

"Його називають "Привидом Києва", хоча він захищає нашу безпеку, мов справжній Янгол. У небесних боях український пілот вже збив 10 літаків окупантів", – йдеться у повідомленні.

Втрати окупантів в Україні

Полк "Азов" оприлюднив фото СМС із телефона вбитого російського солдата.

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Міноборони України озвучило дані про втрати окупанта станом на 6 ранку 28 лютого.

У Києві з'явилися нові білборди з вказанням напрямку, куди йти російським військам. Зокрема, з такими написами: "Російський солдат, йди нах*й", "Згадай сім'ю", "Путін програв. Весь світ з Україною" та Замість квітів тебе чекають кулі.

Президент Володимир Зеленський закликав російських військових скласти зброю, залишити техніку та забратися з української землі, щоб не довелося даремно вмирати.

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На Чернігівщині жителі села Сеньківка заблокували колону російської військової техніки.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулася до Міжнародного Червоного Хреста з проханням вивезти з української території тисячі тіл російських військових.

26 лютого в Сумах тероборона затримала техніку ворога на Курському проспекті й узяла в полон військового Російської Федерації.

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24 лютого українська армія захопила в полон перших російських військових. Росія не тільки зазнає втрат, а й її солдати тікають з поля бою та просяться в полон. Під Черніговом здався цілий взвод російських розвідників.

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