Проблемы с регистрацией и дружелюбные дети: как чувствуют себя белорусы в Украине

После убийства в Киеве главы "Белорусского дома" в Украине Виталия Шишова его коллега начала бояться ходить по улицам без бронежилета

У белорусов разные впечатления от Украины / Pavlo Gonchar/Zuma Press

Белорусы, уже год живущие в "новой" стране после президентских выборов, победу Александра Лукашенко на которых не признали практически нигде в мире, все чаще пытаются скрыться от преследований, обысков, избиений и задержаний в Украине.

Действительно ли наша страна стала вторым домом для них и насколько комфортно они здесь себя чувствуют, выяснила Дарья Трунова для новостей "Сегодня".

Руководитель антикризисного центра "Белорусского дома" в Украине Елена Филатова уже год живет в Киеве, после того как покинула Беларусь.

Но главу этой организации Виталия Шишова неделю назад нашли повешенным в парке в Святошинском районе столицы и теперь Елена всегда ходит в бронежилете.

"До сих пор у меня не было никаких проблем выйти на улицу и получить удовольствие от красивых мест", – делится она.

Самая большая проблема белорусов в Украине

Именно преследования – одна из самых острых проблем белорусов, в какой бы стране они ни находились.

В октябре также исполнится год, как переехал в Украину Вячеслав Сикора, сейчас руководитель ОО "Белорусская диаспора в Украине".

"Мне были угрозы: ты будешь висеть, дерево повыше и так далее. Если раньше я воспринимал это как шутку, то после смерти Виталия – как-то несмешно", – рассказал он.

С одной стороны – давление белорусских спецслужб, с другой – проблемы с трудоустройством на новом месте, оформление документов. Поскольку по закону без вида на жительство в нашей стране иностранцы могут находиться только 180 дней.

Однако и после получения ВНЖ проблем не меньше. Потому что нужно иметь еще и место регистрации. С этой проблемой в свое время столкнулась и блогер Татьяна Мартынова.

"Если вы получаете ВНЖ в течение месяца, вы обязаны зарегитсрироваться по какому-то адерсу. Вот вы приехали в Киев – где регистрироваться? Фирмы, найденные в интернете вам за 100-200 доларов делают регистрацию на год", – говорит блогер.

В целом в Украине комфортно

На остальное белорусы в целом не жалуются.

"Мой ребенок ходит в самую обычную украинскую школу. У нас не было по блату или по знакомству. Процедура предоставления документов заняла у меня пол часа. Мы ни разу не столкнулись с тем, что ребенка захейтили, не просили "не общайтесь на таком языке". Напротив – украинские дети с таким осторожным интересом к ним относятся ", – поделилась Елена Филатова.

Также те, кто переехал из Беларуси, получают бесплатную помощь в украинских больницах.

"У меня был случай – камень из почки пошел. Так мне сказали: это особый белорус, нужно сделать все, что можно, потому что он на Майдане был и он против Лукашенко. Так приятно было", – рассказал руководитель ОО "Белорусская диаспора в Украина" Вячеслав Сикора.

В соседней Польше белорусам, которые бежали от режима Лукашенко, дают гуманитарную визу. Тогда они могут легально в течение года находиться в стране и работать. Украинский же парламент осенью должен рассмотреть законопроект, который позволит белорусам становиться ФОПами, легально работать и получать временное убежище.

Напомним, 3 августа в одном из парков Киева нашли повешенным гражданина Беларуси Виталия Шишова – главу общественной организации "Белорусский дом в Украине" ("Беларускі дом ва Украіне"), который исчез во время пробежки накануне. Многие подозревают, что его убили спецслужбы Лукашенко.

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