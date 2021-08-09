Проблеми з реєстрацією та приязні діти: як почуваються білоруси в Україні

Після вбивства у Києві очільника "Білоруського дому" в Україні Віталія Шишова його колега почала боятися ходити вулицями без бронежилета

У білорусів різні враження від України / Pavlo Gonchar/Zuma Press

Білоруси, що вже рік живуть у "новій" країні після президентських виборів, перемогу Олександра Лукашенка на яких не визнали у жодній демократичній країні, все частіше намагаються сховатися від переслідувань, обшуків, побиття та затримання в Україні.

Чи справді наша країна стала другою домівкою для них та наскільки комфортно вони тут почуваються, з’ясувала Дарина Трунова для новин "Сьогодні".

Керівниця антикризового центру "Білоруського дому" в Україні Олена Філатова вже рік живе у Києві, після того як залишила Білорусь.

Очільника цієї організації Віталія Шишова тиждень тому знайшли повішеним у парку у Святошинському районі столиці.

Тепер Олена завжди ходить у бронежилеті.

"До цього часу у мене не було жодних проблем вийти на вулицю і отримати задоволення від красивих місць", – ділиться вона.

Саме переслідування – чи не одна з найгостріших проблем білорусів, у якій би країні вони не перебували.

Найбільша проблема білорусів в Україні

У жовтні також виповниться рік, як переїхав до України Вячеслав Сікора, нині керівник ГО "Білоруська діаспора в україні".

"Мені були погрози: ти будеш висіти, дерево повище і так далі. Якщо раніше я сприймав це як жарт, то після смерті Віталія – якось не смішно", – розповів він.

З одного боку – тиск білоруських спецслужб, з другого – проблеми із працевлаштуванням на новому місці, оформлення документів. Оскільки за законом без посвідки на проживання в нашій країні іноземці можуть перебувати тільки 180 днів.

Проте й після одержання посвідки проблем не меншає. Бо потрібно мати ще й місце реєстрації. З цією проблемою свогочасу зіткнулася блогерка Тетяна Мартинова.

"Якщо ви отримуєте посвідку на проживання протягом місяця, ви зобов'язані зареєструватися за якоюсь адресою. Ось ви приїхали до Києва – де реєструватися? Фірми, знайдені в інтернеті, вам за 100-200 доларів роблять реєстрацію на рік", – каже блогерка.

Загалом в Україні комфортно

На решту білоруси загалом не скаржаться.

"Моя дитина ходить у саму звичайну українську школу. У нас не було по блату або по знайомству. Процедура надання документів зайняла в мене пів години. Ми жодного разу не стикнулися з тим, що дитину захейтили, не просили "не спілкуйтеся такою мовою". Навпаки – українські діти з такою обережною цікавістю до них ставляться", – поділилася Олена Філатова.

Так само ті, хто переїхав з Білорусі, отримують безкоштовну допомогу в українських лікарнях.

"У мене був випадок – камінь з нирки пішов. Так мені сказали: це особливий білорус, потрібно зробити все, що можна, тому що він на Майдані був і він проти Лукашенка. Так приємно було", – розповів керівник ГО "Білоурська діаспора в україні" В’ячеслав Сікора.

У сусідній Польщі білорусам, які втікли від режиму Лукашенка, дають гуманітрану візу. Тоді вони можуть легально упродовж року перебувати в країні і працювати. Український же парламент восени має розглянути законопроєкт, який дозволить білорусам ставати ФОПами, легально працювати та отримувати тимчасовий прихисток.

Нагадаємо, 3 серпня в одному з парків Києва знайшли повішеним громадянина Білорусі Віталія Шишова – голову громадської організації "Білоруський дім в Україні" ("Беларускі дом ва Украіне"), який зник під час пробіжки напередодні. Багато хто підозрює, що його вбили спецслужби Лукашенка.

Ми також писали, що білоруську легкоатлетку Христину Тімановську влада Білорусі намагалася насильно вивезти з Токіо, де вона перебувала на Олімпіаді, через її заяву про тренерів.