Продление карантина в Украине и новый глава полиции Киева – главные новости СЕГОДНЯ

11 августа на Донбассе погиб местный житель, а полиция Киева получила нового главу – им стал полковник Иван Выговский.

Обстрелы на Донбассе

В Донецкой области в результате обстрела боевиками села Новоселовка Вторая погиб 86-летний местный житель.

"Трагическая весть из села Новоселовка Вторая Очеретинской общины: в результате враждебного обстрела погиб пожилой мужчина, местный житель 1935 года рождения", - сообщил глава Донецкой областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в Facebook.

На место уже выехали правоохранители, они будут выяснять все обстоятельства инцидента.

Назначение нового главы полиции Киева

Руководитель Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко подал в отставку с занимаемой должности, окончательно развеяв догадки по этому поводу. На должности его сменит полковник Иван Выговский, который возглавлял полицию Полтавской области.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что от нового главы полиции Киева ожидает усиления внимания на обеспечение общественной безопасности, тем более в преддверии 30-й годовщины независимости Украины.

"Это первый вызов, который ждет вас и нас всех. И вы теперь лично, Иван Михайлович, будете нести ответственность за организацию проведения этого праздника", – сказал Денис Монастырский.

Продление карантина в Украине

Кабмин продлил карантин в Украине до 1 октября. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, текущая эпидемиологическая ситуация в Украине контролируется, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций пациентов с коронавирусом.

"Учитывая данную ситуацию, правительство сегодня принимает постановление, которым продлевает режим чрезвычайной ситуации и адаптивный карантин до 1 октября", – сказал он.

Пожары в Турции

В ночь с 10 на 11 августа экипажи авиакомпании "Украинские вертолеты" помогли полностью ликвидировать возгорания в районе Дерекёй, что в 15 км от курортного Бодрума. Полетами осуществляла специальная группа от министерства сельского и лесного хозяйства Турции. Другие вертолеты, кроме украинских, в этой операции не были задействованы.

"Силами только четырех вертолетов авиакомпании в ночь с 10 на 11 августа были ликвидированы лесные пожары в районе населенного пункта Дерекёй провинции Мугла. Во время проведения операции было осуществлено 84 сброса воды общей массой 252 тонны. Забор воды осуществлялся с Эгейского моря", – сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Скандал с двумя депутатами

В Кировоградской области разоблачили на мошенничестве двух депутатов поселковых советов, которые пытались завладеть 60 тысячами долларов руководителя одного из местных предприятий.

За эту сумму они обещали решить вопрос о непривлечении предпринимателя к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Правоохранители задержали депутатов после получения всей суммы денег. Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрении.