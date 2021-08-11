Продовження карантину в Україні і новий глава поліції Києва – головні новини СЬОГОДНІ

11 серпня на Донбасі загинув місцевий житель, а поліція Києва отримала нового главу – ним став полковник Іван Виговський.

Обстріли на Донбасі

У Донецькій області в результаті обстрілу бойовиками села Новоселівка Друга загинув 86-річний місцевий житель.

"Трагічна звістка з села Новоселівка Друга Очеретинської громади: в результаті ворожого обстрілу загинув чоловік похилого віку, місцевий житель 1935 року народження", – повідомив глава Донецької обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко у Facebook.

На місце вже виїхали правоохоронці, вони з'ясовуватимуть всі обставини інциденту.

Призначення нового глави поліції Києва

Керівник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко подав у відставку з посади, остаточно розвіявши припущення з цього приводу. На посаді його змінить полковник Іван Виговський, який очолював поліцію Полтавської області.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що від нового глави поліції Києва очікує посилення уваги на забезпечення громадської безпеки, тим більше напередодні 30-ї річниці незалежності України.

"Це перший виклик, який чекає на вас і нас усіх. І ви тепер особисто, Іване Михайловичу, будете нести відповідальність за організацію проведення цього свята" , – сказав Денис Монастирський.

Продовження карантину в Україні

Кабмін продовжив карантин в Україні до 1 жовтня. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, поточна епідеміологічна ситуація в Україні контролюється, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції збільшення госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом.

"З огляду на дану ситуацію, уряд сьогодні ухлалює постанову, якою продовжує режим надзвичайної ситуації і адаптивний карантин до 1 жовтня", – сказав він.

Пожежі в Туреччині

В ніч з 10 на 11 серпня екіпажі авіакомпанії "Українські вертольоти" допомогли повністю ліквідувати загоряння в районі Дерекьой, що в 15 км від курортного Бодрума. Польоти здійснювала спеціальна група від міністерства сільського та лісового господарства Туреччини. Інші вертольоти, крім українських, в цій операції не були задіяні.

"Силами тільки чотирьох вертольотів авіакомпанії в ніч з 10 на 11 серпня були ліквідовані лісові пожежі в районі населеного пункту Дерекьой провінції Мугла. Під час проведення операції було здійснено 84 скидання води загальною масою 252 тонни. Забір води здійснювався з Егейського моря", – повідомили в пресслужбі авіакомпанії.

Скандал з двома депутатами

У Кіровоградській області викрили на шахрайстві двох депутатів селищних рад, які намагалися заволодіти 60 тисячами доларів керівника одного з місцевих підприємств.

За цю суму вони обіцяли вирішити питання про непритягнення підприємця до кримінальної відповідальності за ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах. Правоохоронці затримали депутатів після отримання всієї суми грошей. Зараз вирішується питання про повідомлення їм про підозру.