Прохладно, но без осадков: прогноз погоды в Украине на 25 октября

В течение дня в Украине ожидается прохладная погода/Коллаж: Сегодня

В понедельник, 25 октября, в Украине ожидается прохладная погода, без осадков. В то же время синоптики успели дать прогноз погоды на Новый год.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

По всей территории страны ожидается переменная облачность и ветер 3-8 м/с.

На западе прогнозируют 8-13 градусов тепла. На востоке ожидается +8-10 градусов.

В южных регионах столбики термометров будут колебаться от +7 до +10 градусов. На севере ожидается 8-11 градусов тепла.

Реклама

В Киеве — +7-9 градусов. Осадков не прогнозируют.

Оригинальный прогноз погоды

Полтавский телеканал PTV, где прогноз погоды вели обнаженные мужчины, снова оригинально подошел к погодному блоку. Теперь прогноз погоды рассказывают на английском языке. Все для того, чтобы зрители смогли улучшить свои знания.

Реклама

Прогноз рассказывают для Европы и США. Ведущая — студентка четвертого курса филологического факультета в Полтавском педагогическом университете Елизавета Шульга.

Читайте также