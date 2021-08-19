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Мэра Кривого Рога похоронят уже сегодня – прощание пройдет в театре

Виктория Барановская
19 августа, 07:45
Проститься с Константином Павловым смогут все желающие

В четверг, 19 августа, в Кривом Роге похоронят погибшего накануне мэра Константина Павлова.

Об этом сообщает пресс-служба Криворожского городского совета.

"Прощание с Константином Юрьевичем и панихида пройдут 19 августа с 10:00 до 11:30 в театре Т. Шевченко на проспекте Почтовый. Проститься смогут все желающие. Вынос тела в 12:00", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Павлова похоронят на Центральном кладбище. А для тех, кто захочет поехать от места прощания на кладбище, будут предоставлены автобусы.

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Что известно о Константине Павлове?

  • Родился в Кривом Роге в 1973 году.
  • Работал в Институте рыночных отношений, заместителем директора на предприятии "Кривбассконсалтинг" и заместителем начальника отдела управления АО "Южный ГОК".
  • С 2006 по 2012 год занимал должность первого заместителя городского головы, позже – народный депутат 7-го и 8-го созывов.
  • В 2020 году на выборах мэра Кривого Рога был кандидатом от ОПЗЖ. Во втором туре победил кандидата от партии президента "Слуга народа".

Как сообщали новости "Сегодня", Константин Павлов был обнаружен мертвым в своем доме рано утром в воскресенье. В полиции пока открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Позже появилось видео с камеры наблюдения момента гибели Павлова. Его обязанности временно будет исполнять секретарь горсовета Александр Котляр.

В полиции назвали три версии смерти Павлова. Правоохранители рассказали, из какого оружия был застрелен чиновник.

Тем временем эксперты связывают гибель мэра Кривого Рога с "бандой Хипака", состоявшей из жителей города, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений.

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