Прощание с полицейским и арест всех подозреваемых: что известно о резонансном убийстве в Чернигове

В Чернигове арестовали подозреваемых в убийстве. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Чернигове сегодня суд арестовал всех подозреваемых, проходящих по делу об убийстве полицейского Артура Ерохина. Они будут в СИЗО минимум два месяца.

Об этом сообщает полиция Черниговской области.

Действия четырех злоумышленников правоохранители квалифицировали по статье Уголовного кодекса Украины об умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой человек. Поступок еще одного задержанного фигуранта квалифицирован как грабеж, соединенный с насилием.

Что случилось?

В ночь с субботы на воскресенье на улице Независимости четверо ребят 16-18 лет устроили драку с двумя полицейскими. Правоохранители находились в отпуске и были в гражданской одежде.

Одному из полицейских нанесли более 20 ударов в голову, в результате чего он скончался на месте происшествия. Второго полицейского злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчина в реанимации. Что именно стало причиной жестокого нападения – полицейские еще выясняют.

Кого подозревают?

За избиение полицейских задержали четырех жителей Чернигова. Самому младшему подозреваемому 16 лет, еще двум – по 17 лет, а самому старшему – 18.

Еще одного человека, Владимира Варенка, подозревают в грабеже – он украл сумку. Деснянский райсуд арестовал его на два месяца. К слову, его и раньше привлекали к ответственности за кражу.

Человек, который подозревается в грабеже одного из полицейских. Фото: Суспільне Чернігів

Кто спровоцировал драку?

В сообществе "Любимый Чернигов" опубликовали видео, на котором видно, что погибший полицейский Артур Ерохин якобы первый полез в драку.

Человек в серой кофте (Ерохин) подошел к группе молодых людей, сидевших под магазином, и начал толкать парня. Затем произошла драка.

В то же время, в сети также размещено видео, где видно, что сотрудники магазина и свидетели никак не реагируют на конфликт.

Убивать не хотели

Один из подозреваемых, Дмитрий Туник, сегодня пытался убедить суд, что начала конфликта он не видел, а сам он – лишь свидетель. Удары Артуру Ерохину, по его словам, наносили трое: Ярослав, Александр и Илья.

"Илья нанес больше ударов. Бил в голову 7 раз, это то, что я видел. Я был такой же свидетель, как и другие люди, которые были рядом. Тогда их, значит, так же нужно судить за то, что они не оказывали помощь" – сказал Туник.

По его словам, убивать полицейского они не хотели.

"Почему ушел с места происшествия? Был уверен, что оба живы, мы это проверили. Мы никак не хотели смерти, вообще" , – сказал Дмитрий Туник.

Первого подозреваемого взяли под стражу. Фото: полиция Черниговской области

С Артуром Ерохиным прощались сегодня

Параллельно с тем, как суд избирал меры подозреваемым, родные провожали полицейского в последний путь. На похороны пришла пара сотен человек, среди них – много полицейских.

Как пишет "Час Черниговский", коллеги убитого рассказали, что оба полицейских должны были через пару дней выйти из отпуска на работу. Правоохранители считают, что трагедии можно было избежать, если бы свидетели инцидента позвали на помощь. Равнодушие сыграло роковую роль.

У погибшего Артура Ерохина осталась жена и двое детей.

На прощание с полицейским пришли сотни людей. Скриншот с видео Час Черниговский

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