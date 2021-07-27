Прятался в подсолнухах: задержан "вор в законе" из черного списка СНБО

Леван Гальский был выдворен из Украины, но попытался вернуться в обход пункта пропуска вместе с еще одним криминальным авторитетом

В Украину прорывается криминалитет. Коллаж "Сегодня"

В Харьковской области задержали "вора в законе" по прозвищу "Леван Гальский", который был выдворен из Украины в рамках санкционного списка СНБО.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Вместе с ним задержан еще один криминальный авторитет – мужчины пытались проникнуть с территории России в Украину в обход пункта пропуска и пряталась в поле с подсолнухами.

"Авторитеты" пытались прорватсья из России. Фото: ГПСУ

Гражданин России 42-летний "вор в законе" Леван Гальский в мае этого года был включен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Его сообщником оказался 31-летний криминальный авторитет из Грузии.

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Правоохранители уже занялись бандитами. Фото: ГПСУ

Мужчины задержаны на основании ст. 263 кодекса Украины об административных правонарушениях. Сейчас с ними работают правоохранители.

Фото: ГПСУ

14 мая на заседании СНБО под председательством президента Зеленского было принято решение о введении санкций против 557 "воров в законе": 542 являются иностранцами, а 15 – граждане Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял по состоянию на 4 июня, что все подсанкционные "воры в законе" покинули Украину. Также из 111 "криминальных авторитетов" сегодня на территории страны остались только 42, по которым продолжается проверка.

Как сообщали новости "Сегодня", 25 июня из Украины выдворили криминального авторитета Вахтанга Кипиани.