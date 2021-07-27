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Прятался в подсолнухах: задержан "вор в законе" из черного списка СНБО

27 июля, 13:02

Сергей Мартынец

Леван Гальский был выдворен из Украины, но попытался вернуться в обход пункта пропуска вместе с еще одним криминальным авторитетом

В Украину прорывается криминалитет. Коллаж "Сегодня"

В Харьковской области задержали "вора в законе" по прозвищу "Леван Гальский", который был выдворен из Украины в рамках санкционного списка СНБО.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Вместе с ним задержан еще один криминальный авторитет – мужчины пытались проникнуть с территории России в Украину в обход пункта пропуска и пряталась в поле с подсолнухами.

"Авторитеты" пытались прорватсья из России. Фото: ГПСУ

Гражданин России 42-летний "вор в законе" Леван Гальский в мае этого года был включен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Его сообщником оказался 31-летний криминальный авторитет из Грузии.

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Правоохранители уже занялись бандитами. Фото: ГПСУ

Мужчины задержаны на основании ст. 263 кодекса Украины об административных правонарушениях. Сейчас с ними работают правоохранители.

Фото: ГПСУ

Как сообщали новости "Сегодня", 25 июня из Украины выдворили криминального авторитета Вахтанга Кипиани.

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Источник: Сегодня

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