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Из Украины выдворили Вахтанга Кипиани (фото)

25 июня 2021 16:21

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Полицейские лично проконтролировали, чтобы бандит сел в самолет и улетел в страну своего происхождения

Криминальный авторитет Вахтанг (Вато) Кипиани выдворен из Украины, который попал под санкции СНБО. Правоохранители сопроводили его прямо на самолет.

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Об этом сообщает Департамента стратегических расследований Нацполиции в Facebook.

Он попал в санкционный список как человек, который своими действиями может представлять угрозу для национальной безопасности государства и граждан. Поэтому его отправили в страну его происхождения, судя по всему – в Грузию.

"42-летнего неоднократно судимого гражданина Грузии по прозвищу "Вато Кипиани" ранее уже задерживали правоохранители других стран за совершение тяжких преступлений, в том числе и убийства. В Украине он представлял интересы влиятельных в преступном мире российских и грузинских "воров в законе", контролировал группировки, которые занимаются вымогательством и кражами средств, и непосредственно отвечал за организацию преступных собраний", – говорится в сообщении.

Кипиани не только принудительно выдворили из Украины, но и запретили въезд в нашу страну.

Кипиани сопровождают на самолет. Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
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Вато Кипиани в 2004 году был осужден в Грузии за незаконное хранение оружия, однако уже в 2008 году получил условно-досрочное освобождение за хорошее поведение (поступок для вора в законе недопустимый). Примечательно, что Кипиани принимал активное участие в обмене погибшими и военнопленными в ходе грузино-российской войны в 2008 году и потому был лично знаком со многими российскими генералами. Получив свободу, Кипиани уже через пару лет оказался замешан в скандале с организацией в Тбилиси незаконного тотализатора во время Чемпионата мира по футболу-2010. Кипиани уже тогда проживал в Украине. После того как владельцы подпольного тотализатора были задержаны в Грузии, Кипиани объявили в розыск. В 2011 году он даже был задержан в Москве.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что все подсанкционные "воры в законе" покинули Украину, а из 111 криминальных авторитетов осталось меньше 50.

В мае полиция задержала самых влиятельных "воров в законе". Правоохранители добрались и до их так называемого "общака". Более трех миллионов долларов наличными, предметы искусства и драгоценности – все это должно было пойти на нужды организованной преступности в Украине.

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