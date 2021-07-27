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Ховався у соняшниках: затримано "злодія в законі" з чорного списку РНБО

27 липня, 13:02

Сергій Мартинець

Леван Гальський був видворений з України, але спробував повернутися в обхід пункту пропуску разом зі ще одним кримінальним авторитетом

До України проривається криміналітет. Колаж "Сьогодні"

У Харківській області затримали "злодія в законі" на прізвисько "Леван Гальський", який був видворений з України в рамках санкційного списку РНБО.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Разом з ним затримано ще одного кримінального авторитета – чоловіки намагалися проникнути з території Росії до України в обхід пункту пропуску і ховалася у полі з соняшниками.

"Авторитети" намагалися прорватися з Росії. Фото: ДПСУ

Громадянин Росії 42-річний "злодій в законі" Леван Гальський у травні цього року був включений до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України. Його спільником виявився 31-річний кримінальний авторитет з Грузії.

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Правоохоронці вже зайнялися бандитами. Фото: ДПСУ

Чоловіків затримано на підставі ст. 263 кодексу України про адміністративні правопорушення. Зараз з ними працюють правоохоронці.

Фото: ДПСУ

Як повідомляли новини "Сьогодні", 25 червня з України видворили кримінального авторитета Вахтанга Кіпіані.

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Джерело: Сьогодні

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