Пустят ли в продуктовые магазины невакцинированных? Мы узнали у главного санврача Украины

В Украине пока пускают в магазины без вакцинации. Фото: коллаж "Сегодня"
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что на данный момент не рассматривается введение национального локдауна. Кроме того, власти не планируют ограничивать вход в продуктовые магазины непривитым гражданам.
Об этом Кузин сообщил в эксклюзивном интервью для сайта "Сегодня".
Возможен ли национальный локдаун?
"Пока не рассматриваем такого формата. 17 регионов сейчас находятся в красной зоне. Возможно, такими станут еще 2-3 области", – рассказал главный санитарный врач Украины.
Пустят ли в продуктовые магазины без прививки?
По словам Кузина, продуктовые магазины сейчас не рассматриваются с точки зрения ограничений.
"Это связано с тем, что там люди покупают себе еду. Работа таких точек, как и аптек, не ограничивается даже в красной зоне", – подчеркнул он.
Статистика коронавируса в Украине
За прошедшие сутки, 16 ноября, в Украине зафиксировали 18 668 новых подтвержденных больных COVID-19. Среди них 1312 детей и 403 медработника.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 4 468 человек;
- летальных исходов – 769,
- выздоровели – 20 211 человек.
В Украине "желтых" может стать больше
Луганскую и Херсонскую области могут перевести в желтую зону адаптивного карантина, если сохранится положительная динамика.
Ранее мы писали:
- Киевский крематорий проводит вдвое больше кремаций, чем в летние месяцы, так как Украина борется с новой волной COVID-19.
Пустят ли в продуктовые без прививки и будет ли карантин на Новый год? Мы спросили у главного санврача Кузина – интервью