"Путин такого не ожидал": Кулеба заявил о больших проблемах для РФ

Дмитрий Кулеба. Фото: коллаж "Сегодня"

Россию, которая 21 февраля демонстративно признала террористические формирования "ЛДНР", впереди ожидают еще более мощные санкции.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с лидерами США, передает телеканал "Украина 24".

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"Мы прошли фазу, когда достаточно просто оглашать заявления на поддержку Украины. Необходимо принимать решения. И буквально вчера уже первые решения начали появляться. Сегодня их будет больше и против Российской Федерации будут применены санкции. Это – первая волна санкций. Однако среди них есть такой мощный шаг, как решение Германии приостановить процесс сертификации газопровода "Северный поток – 2". Любой, кто следил за этим процессом в последние годы, может вспомнить, как нам говорили: "Сложите руки, остановитесь, вы все равно не победите в этой борьбе – "Северный поток – 2" будет запущен". Мы никогда не складывали руки, мы никогда не останавливались, и сегодня наша работа дала конкретный, четкий результат, который отвечает интересам не только Украины, но и Европы в частности", – заявил Кулеба.

Глава МИД Украины отметил, что необходимо еще больше санкций.

"За последние 8 лет неоднократно были ситуации, когда наши партнеры закрывали глаза или закрывали один глаз на агрессивные или разрушительные действия РФ. Это лишь подталкивало Россию идти дальше. И, по имеющейся у нас информации, расчет президента Путина в эти дни был в том, что за его решения ему ничего не будет. А когда нет наказания, то аппетит увеличивается прямо во время агрессии. И я с аккуратным оптимизмом отмечаю, что наконец партнеры услышали нас и не колеблясь начали вводить первые санкции", – отметил министр.

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