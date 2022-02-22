"Путін такого не очікував": Кулеба заявив про великі проблеми для РФ

Дмитро Кулеба. Фото: колаж "Сьогодні"

Росію, яка 21 лютого демонстративно визнала терористичні формування "ЛДНР", попереду чекають ще потужніші санкції.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками переговорів з лідерами США, передає телеканал "Україна 24".

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"Ми пройшли фазу, коли досить просто оприлюднювати заяви на підтримку України. Необхідно приймати рішення. І вчора вже перші рішення почали з'являтися. Сьогодні їх буде більше і проти Російської Федерації буде застосовано санкції. Це – перша хвиля санкцій. Проте серед них є такий потужний крок, як рішення Німеччини призупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік – 2". Будь-хто, хто стежив за цим процесом останніми роками, може згадати, як нам казали: "Складіть руки, зупиніться, ви все одно не переможете у цій боротьбі – "Північний потік – 2" буде запущений". Ми ніколи не складали руки, ми ніколи не зупинялися, і сьогодні наша робота дала конкретний, чіткий результат, який відповідає інтересам не лише України, а й Європи зокрема", – заявив Кулеба.

Глава МЗС України зазначив, що необхідно ще більше санкцій.

"За останні 8 років неодноразово були ситуації, коли наші партнери заплющували очі або закривали одне око на агресивні чи руйнівні дії РФ. Це лише підштовхувало Росію йти далі. І, за наявною інформацією, розрахунок президента Путіна в ці дні був у тому, що за його рішення йому нічого не буде. А коли немає покарання, то апетит збільшується під час агресії. І я з акуратним оптимізмом наголошую, що нарешті партнери почули нас і не вагаючись почали вводити перші санкції" , – зазначив міністр.

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Санкційний ріг достатку