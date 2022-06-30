Путин ждет усталости от Украины, и она может быть катастрофической не только для нашего государства – Яценюк

Арсений Яценюк перечислил цели Путина / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Глава Киевского форума безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк считает, что Путин ждет усталости от Украины в мире. И эта "усталость от Украины" может быть катастрофической не только для нашего государства, но и для всего свободного мира, заявил Яценюк во время онлайн-дискуссии КБФ.

Бывший премьер перечислил цели Путина: "взорвать НАТО, распылить ЕС, бороться против США, создать альянс диктаторов в мире".

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"Но его безумной исторической миссией является завоевание Украины. И в эти исторические времена мы должны победить, мы должны его остановить, мы должны привлечь его к ответственности. И таких диктаторов как он", – сказал Яценюк.

В то же время глава КБФ напомнил, что Путин стремился взорвать Альянс, но достиг совершенно противоположное тому, чего он ожидал. В частности, НАТО увеличилось с 30 до 32 членов.

"Но я убежден, что правильным решением было бы иметь не 32 члена НАТО, а по крайней мере 33. 33-м членом НАТО должна быть Украина", – сказал Яценюк.

Он напомнил печальные слова бывшего президента США, когда он сказал, что НАТО устарело.

"Но НАТО уже не устарело. Оно обновилось, возродилось. НАТО решило найти адекватные ответы на вызовы, с которыми столкнулись Альянс и свободный мир", – отметил он.

Глава КБФ подчеркнул, что сейчас у свободного мира достаточно инструментов, чтобы противостоять фейковым нарративам Путина.

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"Чтобы говорить правду, следовать этой правде и делать все возможное для того, чтобы Украина стала победившей страной", – подчеркнул Яценюк.

Победа Украина станет победой свободного мира, отметил экс-премьер.

"И у нас есть все, чтобы этого добиться. Иначе диктаторы захватят этот мир", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Напомним, Киевский форум безопасности основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. Это главная международная платформа Украины по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.