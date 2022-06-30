Путін чекає на втому від України, і вона може бути катастрофічною не лише для нашої держави – Яценюк

Арсеній Яценюк назвав цілі Путіна / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк вважає, що Путін чекає втоми від України у світі. І ця "втома від України" може бути катастрофічною не лише для нашої держави, а й для всього вільного світу, заявив Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ.

Про це заявив голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ.

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Колишній прем'єр перерахував цілі Путіна: "підірвати НАТО, розпорошити ЄС, боротися проти США, створити альянс диктаторів у світі".

"Але його безумною історичною місією є завоювання України. І в ці історичні часи ми маємо перемогти, ми маємо його зупинити, ми маємо притягти його до відповідальності. І таких диктаторів, як він", – сказав Яценюк.

Водночас голова КБФ нагадав, що Путін прагнув підірвати Альянс, але досяг абсолютно протилежне тому, чого він очікував. Зокрема, НАТО збільшилося із 30 до 32 членів.

"Але я переконаний, що правильним рішенням було би мати не 32 члени НАТО, а принаймні 33. 33-м членом НАТО має бути Україна", – сказав Яценюк.

Він нагадав сумнозвісні слова колишнього президента США, коли він сказав, що НАТО застаріло.

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"Але НАТО вже не застаріло. Воно оновилося, відродилося. НАТО вирішило знайти адекватні відповіді на виклики, з якими стикнулися Альянс та вільний світ", – зазначив він.

Голова КБФ наголосив що зараз у вільного світу є достатньо інструментів, аби протистояти фейковим наративам Путіна.

"Аби казати правду, слідувати цій правді і робити все можливе для того, щоби Україна стала країною-переможницею", – підкреслив Яценюк.

Перемога Україна стане перемогою вільного світу, зазначив експрем'єр.

"І в нас є усе, аби цього досягти. Інакше диктатори захоплять цей світ", – наголосив Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, Київський безпековий форум заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році. Це головна міжнародна платформа України з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.