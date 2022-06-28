Путін має план заморозити Україну і Європу – Яценюк на CNN

Енергетика та продовольство – це така ж зброя Кремля проти світу, як і ракети, які Росія запускає по цивільним об'єктам в Україні, заявив експрем'єр

Частина плану Путіна - заморозити Україну і Європу, заявив Арсеній Яценюк / Фото: AFP, Колаж: Сьогодні

Путін використовує енергетику та продовольство як ще одну зброю. Частина кремлівського плану – заморозити Україну і Європу.

Про це сказав голова КБФ, прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк в ефірі CNN.

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"Путін має ще одну частину плану – заморозити Україну і Європу. Адже він використовує енергетику і продовольство як іще одну зброю проти світу та всього людства", – наголосив Яценюк.

Колишній прем'єр назвав це дуже чітким знаком, що це – "боротьба між добром і злом, і добро має перемогти".

Арсеній Яценюк підкреслив, що експерти назвали цю війну війною на виснаження.

"Я назвав би це війною звірства. І Путін персонально відповідальний за ці звірства", – зазначив Яценюк.

Водночас він наголосив, що прийде час, коли Україна відновить свою територіальну цілісність. Голова КБФ переконаний, що західні партнери підтримуватимуть Україну настільки довго, наскільки це потрібно, бо "ми на правильному боці історії".

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