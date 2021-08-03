Расправа режима над обществом – что говорят в США о смерти белорусского активиста в Киеве

В США считают, что за гибелью активиста стоит режим Лукашенко. Коллаж "Сегодня"

США рассчитывают на тщательное расследование причин смерти главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова в Киеве. Дипломаты заявили, что активист погиб на фоне расправы белорусского режима с гражданским обществом.

Об этом сообщает посольство США в Украине в Facebook.

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"Мы надеемся на полноценное и тщательное расследование украинской властью и установление причин и обстоятельств (смерти Шишова ,- Ред.)", – говорится в заявлении.

Также в посольстве выразили соболезнования родным и близким белорусского активиста.

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Что известно о гибели Шишова

3 августа нашли мертвым гражданина Беларуси Виталия Шишова – главу общественной организации "Белорусский дом в Украине". Известно, что парень пропал еще 2 августа. Предположительно, Шишов вышел на ежедневную пробежку и исчез.

Ранее приятельница погибшего Шишова рассказала, что предпосылок к самоубийству у него не было никаких – у парня было много планов на жизнь.

В ЕС уже отреагировали на смерть белорусского оппозиционера и назвали произошедшее актом терроризма со стороны режима Александра Лукашенко.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: