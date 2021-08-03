Розправа режима над суспільством – що говорять у США про смерть білоруського активіста в Києві

У США вважають, що за загибеллю активіста варто режим Лукашенка. Колаж "Сьогодні"

США розраховують на ретельне розслідування причин смерті глави "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова в Києві. Дипломати заявили, що активіст загинув на тлі розправи білоруського режиму з громадянським суспільством.

Про це повідомляє посольство США в Україні в Facebook.

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"Ми сподіваємося на повне та ретельне розслідування українською владою і встановлення причин і обставин (смерть Шишова. – Ред.)", – йдеться у заяві.

Також у посольстві висловили співчуття рідним і близьким білоруського активіста.

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Що відомо про загибель Шишова

3 серпня знайшли мертвим громадянина Білорусі Віталія Шишова – голову громадської організації "Білоруський дімв Україні". Відомо, що хлопець зник ще 2 серпня. Імовірно, Шишов вийшов на щоденну пробіжку і зник.

Раніше приятелька загиблого Шишова розповіла, що передумов до самогубства у нього не було – у хлопця було багато планів на життя.

У ЄС вже відреагували на смерть білоруського опозиціонера і назвали подію актом тероризму з боку режиму Олександра Лукашенка.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: