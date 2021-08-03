Глубоко потрясены. В МИД Австрии отреагировали на смерть белоруса Шишова в Киеве

Появилась реакция еще одной страны на смерть белоруса. Власти Австрии заявили, что расследование должно быть тщательным

В Австрии шокированы новостью о смерти белорусского оппозиционера. Коллаж "Сегодня"

Министерство иностранных дел Австрии призвало к тщательному и прозрачному расследованию смерти главы общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова.

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Об этом говорится в сообщении министерства в Twitter.

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"Мы глубоко потрясены новостью о смерти белорусского активиста Виталия Шишова. Наши мысли с его близкими. Австрия призывает к тщательному и прозрачному расследованию обстоятельств его смерти", - написала пресс-служба.

Скриншот со страницы МИД Австрии

Что известно о гибели Шишова

3 августа нашли мертвым гражданина Беларуси Виталия Шишова – главу общественной организации "Белорусский дом в Украине" ("Беларускі дом ва Украіне"). Известно, что парень пропал еще 2 августа. Предположительно, Шишов вышел на ежедневную пробежку и исчез.

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Ранее приятельница погибшего Шишова рассказала, что предпосылок к самоубийству у него не было никаких – у парня было много планов на жизнь.

В ЕС уже отреагировали на смерть белорусского оппозиционера и назвали произошедшее актом терроризма со стороны режима Александра Лукашенко.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Смерть белоруса Шишова в Киеве