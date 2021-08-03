Глубоко потрясены. В МИД Австрии отреагировали на смерть белоруса Шишова в Киеве

В Австрии шокированы новостью о смерти белорусского оппозиционера. Коллаж "Сегодня"
Министерство иностранных дел Австрии призвало к тщательному и прозрачному расследованию смерти главы общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова.
Об этом говорится в сообщении министерства в Twitter.
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"Мы глубоко потрясены новостью о смерти белорусского активиста Виталия Шишова. Наши мысли с его близкими. Австрия призывает к тщательному и прозрачному расследованию обстоятельств его смерти", - написала пресс-служба.
Что известно о гибели Шишова
3 августа нашли мертвым гражданина Беларуси Виталия Шишова – главу общественной организации "Белорусский дом в Украине" ("Беларускі дом ва Украіне"). Известно, что парень пропал еще 2 августа. Предположительно, Шишов вышел на ежедневную пробежку и исчез.
Ранее приятельница погибшего Шишова рассказала, что предпосылок к самоубийству у него не было никаких – у парня было много планов на жизнь.
В ЕС уже отреагировали на смерть белорусского оппозиционера и назвали произошедшее актом терроризма со стороны режима Александра Лукашенко.
О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:
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